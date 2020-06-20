Eric Trump says Florida polls don’t worry him

|
THE VIRTUAL CAMPAIGN TRAIL.TODAY WE TALKED EXCLUSIVELYONLINE FROM NEW YORK WITH ERICTRUMP, ONE OF PRESIDENTTRUMP'S SONS, WHO HELPS RUNTHE TRUMP ORGANIZATION.
HEDISMISSED THE LATEST PROBE OFTHAT ORGANIZATION BY THE U.S.DISTRICT ATTORNEY AS ANOTHERBASELESS ATTACK.
AND ON POLLSSHOWING PRESIDENT TRUMPTRAILINING JOE BIDEN IN KEYBATTLEGROUND STATES--INCLUDINGFLORIDA... HE SAID INTERNALCAMPAIGN POLLS SDIFFERENTLY."THERE IS A MASSIVE SILENTMAJORITY.
WE DID A POLLRECENTLY..78 PERCENT OF PEOPLEDIDNT' FEEL ......OUTQ--BODES VERY WELL FOR USYOU WILL BE ABLE TO FIND TFULL INTERVIEW AT WPTV.COMPRESIDENT DONALD TRUMP IS NOWENDORSING VOTI
|
You Might Like
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources