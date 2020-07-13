Trump campaign sues Nevada

IN MAIL IN VOTING."HUNDREDS SHOWED UP OUTSIDE THEGRANT SAWYER BUILDING-- TOVOICE THEIR FRUSTRATION WITHNEVADA'S PLAN TO HOLD THENOVEMBER ELECTION BY MAIL.MANY WHO PROTESTED LAST NIGHTWERE TRUMP SUPPORTERS--CLAIMING THIS IS AN ATTEMPT BYDEMOCRATS TO STEAL THEELECTION.THE PRESIDENT ALSO BLASTING THEMOVE ON SOCIAL MEDIA-- SAYINGTHIS WILL INCREASE VOTER FRAUD.BUT THE NEVADA SECRETARY OFSTATE SAYS - THOSE CLAIMS AREBASELESS-- AND ABSENTEE VOTINGHAS BEEN AVAILABLE IN OUR STATEFOR DECADES.PRESIDENT TRUMP HAS PROMISED ALAWSUIT TO BLOCK THE NEW LAW--OVERNIGHT WE LEARNED HISCAMPAIGN FILED THAT LAWSUIT---WE'VE REACHED OUT TO HISCAMPAIGN FOR COMMENT BUT HAVENOT HEARD BACK.DISTANCE LEARNING POSESCHALLENGES FOR STUDENTS,