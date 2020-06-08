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Startups launched during pandemic learn to thrive
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:52s - Published
Startups launched during pandemic learn to thrive

Startups launched during pandemic learn to thrive

Entrepreneurs who are launching businesses during the pandemic are adjusting to a changing landscape.

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STARTING A BUSINESS ISDIFFICULT DURING (ANY TIMEAMID THE COVID-19 PANDEMIC THEDIFFICULTY LEVEL IS (RAISED18:06-18:17 - "IT'S DEFINITELYCAUSED ME TO RUN MY BUSINESSVERY LEAN, LOOK FOR DIFFERENTTYPES OF RESOURCES THAT ARENOT READILY AVAILABLE NOWSINCE THE BEGINNING OF THEPANDEMIC." THIS HOLDSESPECIALLY TRUE FOR DERIONWOODS THE CO-FOUNDER OFWINDMEAL A BUSINESS AIMED ATDELIVERING PRODUCE STRAIGHTFROM THE HANDS OF FARMERS TOLOCAL RESTAURANTS 20:33-20:39- "THE FARMERS MARKETATTENDANCE WAS LOWERING SO IWAS TRYING TO FIGURE OUT WHATI COULD DO TO HELP LOCALFARMERS." DERION STARTED HISBUSINESS IN JANUARY JUSTBEFORE THE PANDEMIC RAMPED UPIN THE U-S HE'S BEEN ABLE TOCONTINUE DEVELOPMENT WITH HELPFROM STARTUP TUCSON 3:37-3:40- "SOME OF OUR TUCSONBUSINESSES ARE REALLYSTRUGGLING RIGHT NOW." LIZPOCOCK IS THE C-E-O OF STARTUPTUCSON SHE AND HER TEAMSTARTED THE ECOSYSTEM GUIDEMEANT TO HELP ENTREPRENEURSWHO NEEDED GUIDANCE BUTCOULDN'T GET IT IN PERSONBECAUSE OF THE PANDEMIC1:27-1:44 - "THE GUIDE ISREALLY MEANT TO HELP STARTUPSAND FOUNDERS UNDERSTAND,DEPENDING WHERE THEY ARE INTHEIR BUSINESS WHERE THEY CANFIND CO- WORKING, WHO CAN HELPTHEM IN THEIR TRAINING, WHOCAN HELP THEM WITH MENTORSHIP,WHO CAN HELP WITH FUNDRAISING,WHEN SHOULD THEY JOIN CERTAINMEMBER ORGANIZATIONS." IT'S ATOOL ERICA YVGNE - THE FOUNDEROF BRALESSLY - HAS REALLY HADTO RELY ON TO TRY AN BRING INMORE BUSINESS 12:37-12:44 - "ICAN'T GO OUT AND DO IN PERSONEVENTS, POP-UPS, FAIRS, ALL OFTHAT JUST TO GET MY NAME OUT."ERICA SAYS BRINGING IN(VIRTUAL INTERACTION OPTIONSHAS HELPED HER BUSINESSCONTINUE TO GROW, DESPITE THEPANDEMIC.

(LL TAG) - YOU CANFIND ACCESS TO THAT ECOSYSTEMGUIDE ON OUR WEBSITE - KGUNNINE DOT COM.

IT IS FREE FORTHOSE WHO WANT TO USE IT.VERONICA ACOSTA KGUN NINE ONYOUR SIDE.IT'S A PUSH ACROSS THE COUNTRYTO HAVE COLLEGES ANDUNIVERSITIES LOWER THEIRTUITION RATES.

THE PETITIONFROM STUDENTS AND




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