One Arizona gym finds a way to stay open

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EMPLOYEESARE BRAVING THE HEAT...AND HAVE MOVED THEIR ENTIRE GYMFACILITY OUTSIDE.MEMBERS AT "TUCSON STRENGTH"SAY THEY'RE HAPPY TO GET SOMEEXERCISE...EVEN IN THE ARIZONA HEAT.JESSICA VANASSELBERG: AT LEASTWE HAVE TENTS.SO WE ARE NOT GETTINGSUNBURNED.DANIEL SAWAYA/OWNER: THIS ISSOMETHING I JUMPED ON RIGHTAWAY I KNEW WE WOULD BESHUTDOWN AGAIN IN JUNE AND IALREADY MADE THESE CALLS TO GETACTUALLY EXPAND THE OUTDOORFACILITY ANOTHER 2-THOUSANDSQUARE FEET.HE SAYS HE'S WILLING TO DO WHATIT TAKES TO SAVE HIS BUSINESSAND KEEP HIS EMPLOYEESEMPLOYED.WE HAVE SPECIFIC
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