UNLV student creates petition opposing tuition surcharges

UP..AS LOCAL COLLEGES ANDUNIVERSITIES TRANSITION....TO ON-LINE LEARNING.13 ACTION NEWS REPORTER...JEREMY CHEN IS LIVE AT U-N-L-V.JEREMY...SOME STUDENTS WEREN'T HAPPYWHEN THEY SAW THE BILL FORTHEIR TUITION.IF YOU GO TO A PUBLIC COLLEGEOR UNIVERSITY-MOST LIKELY YOUWON'T BE ON CAMPUS AND INSTEAD,YOU WILL BE DOING ONLINELEARNING.SOME STUDENTS ARE WONDERING WHYTHEY ARE STILL PAYING CERTAINFEES-WHEN THEY'LL BE AT HOMELEARNING.THERE WILL CONTINUE TO BE EMPTYBREEZE WAYS ON U-N-L-V'SCAMPUS-WITH NEARLY ALL STUDENTSDOING REMOTE LEARNING.THEY'LL FOR THE MOST PART--- BEPAYING THE SAME AMOUNT OFMONEY TO ATTEND."IT'S FRUSTRATING.I THINK IT'S WHAT REALLYMOTIVATED ME TO MAKE THEPETITION." MADISON SCINTA, AU-N-L-V SENIOR, SAYS SHE ANDOTHER STUDENTS-WEREN'T HAPPY TOSEE A SURCHARGE ADDED TO THEIRTUITION.SHE CREATED AN ONLINE PETITIONATTRACTING MORE THAN TWOTHOUSAND SIGNATURES.U-N-L-V IS ADDING A SIX DOLLARFEE PER CREDIT FORUNDERGRADUATES AND AN EIGHTDOLLAR PER CREDIT FEE FORGRADUATE STUDENTS."THIS SURCHARGE SEEMS REALLYUNFAIR, ESPECIALLY WHEN SOMANY STUDENTS STRUGGLEALREADY." U-N-L-V SAYS THESURCHARGE WAS APPROVED BY THENEVADA SYSTEM OF HIGHEREDUCATION IN JUNE FOR ALLPUBLIC COLLEGES ANDUNIVERSITIES.IT'S MEANT TO ADDRESS STATEBUDGET CUTS CAUSED BY THEPANDEMIC.THE UNIVERSITY SAYS INRESPONSE-IT'S PUTTING FORTH A50 DOLLAR REDUCTION FOR THESTUDENT LIFE FACILITIES FEE FORTHE FALL AND SPRING TO HELPOFFSET SOME COSTS-ITUNDERSTANDS IT'S DIFFICULT FORSTUDENTS AND FAMILIES.SCINTA ACKNOWELEDGES THEUNIVERSITY DIDN'T CHOOSE TOIMPLEMENT THE FEES- BUT SAYS ITCAN DO MORE TO SUPPORT ITSSTUDENTS."I THINK IT WOULD BE GOOD FORLIFE FEE EVEN MORE TO OFFSETTHE SURCHARGE."CLASSES FOR THE FALL SEMESTERAT U-N-L-V BEGINS ON AUGUST 24.COMING UP AT SIX--- I WILLCOMPARE THE FEES AT OTHERCOLLEGES TO WHATTHEY ARE CHARGING HERE AT UNLV.JEREMY CHEN 13 ACTION NEWS.MORE THAN "53-THOUSAND"NEVADANS HAVE BEEN DIAGNOSEDWITH THE CORONA- VIRUS SINCE