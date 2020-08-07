Fort Fire ignites north of Lebeq

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TODAY --THE FORT FIRE IS CAUSING SOMETRAFFIC DELAYS ON INTERSTATEFIVE...THE FIRE IS BURNING JUST NORTHOF LEBEC ALONGSOUTHBOUND INTERSTATE 5 NEARGRAPEVINE ROAD.THE CALIFORNIA HIGHWAY PATROL ISREPORTING THAT THE NUMBERFOUR LANE OF SOUTHBOUND I-5 HASBEEN CLOSED -- AS FIRE CREWSBATTLE THE FIRE.ACCORDING TO KERN COUNTY FIREOFFICIALS -- IT HAS GROWN TO350 ACRES AND IS 40 PERCENTCONTAINED.CREWS WERE CALLED OUT TO THEAREA JUST BEFORE 8:30 A.M.THIS MORNING.K-C-F-D SAID NO STRUCTURES ARETHREATENED.OFFICIALS SAID THEY HAVE NOCONFIRMATION ON HOW IT BEGANAND THAT THEIR MAIN FOCUS RIGHTNOW IS CONTAINMENT.THEY SAID L-A COUNTY FIRE ISGIVING MUTUAL AID IN THE FIGHT.WE WILL HAVE UPDATES ON THISFIRE ON AIR AND ONLINE AT TURNTO 23 DOT COM.MEANWHILE -- THE KERN COUNTYFIRE DEPARTMENT HAS
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