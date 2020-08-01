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FC Tucson to play home opener on Saturday
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:38s - Published
FC Tucson to play home opener on Saturday
FC Tucson Director of Soccer Operations Jon Pearlman
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FC TUCSON WILL PLAY ITS HOMEOPENER SATURDAY NIGHT AGAINSTOMAHA.

FANS CANT GO TO KINO,BUT THEY CAN WATCH AT AN EVENTAT EL TORO FLICKS ITS A SAFEONE.

ITS THE ONLY PRO SPORTSTEAM THAT IS PLAYING SPORTSRIGHT NOW IN TOWN.

I THINKITS A CAUSE FOR CELEBRATION,THAT WE CAN SAFELY COMETOGETHER AND CELEBRATE OURBEAUTIFUL DOWNTOWN AND OURBEAUTIFUL TEAM.

PEARL MAN SAYSNO FC TUCSON PLAYER HAS TESTEDPOSITIVE FOR CORONAVIRUS.ROUND ONE OF THE PGACHAMPIONSHIP IN THE BAY AREA,TIGER WOODS BREAKING IN A NEWPUTTER WITH A 33 YARD PUTT.

ITHINK HES GOING TO KEEP THISPUTTER.

WOODS FINISHES 2UNDER, THREE STROKES OFF THE




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