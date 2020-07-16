Parents: Follow these five tips for creating a successful at-home learning environment

|
SCHOOL MEANT CUE THE HOUSEHOLDCHAOS STARTING AROUND 6O'CLOCK IN THE MORNING.
BUT ASWE KNOW, THAT'S NOT GOING TOBE THE CASE FOR MANY OF USTHIS YEAR.
CHANCES ARE, YOU'REWORKING FROM HOME, AND SO ISYOUR KID.
AS OUR SAFELY BACKTO SCHOOL SERIES CONTINUES, ISPOKE TO A TEACHER FROM THESUNNYSIDE SCHOOL DISTRICT WHOHAS SOME IDEAS TO KEEP THINGSEFFICIENT IN (YOUR HOUSEHOLDAS FAMILIES NAVIGATE THEWATERS OF AT- HOME LEARNING.IF YOU WOULD NORMALLY DROPYOUR KID OFF AT NINE O'CLOCK,AND YOU WOULD WAKE THEM UP AT730 TO START PREPPING STARTWAKING UP AT A NORMAL ROUTINE.ROUTINES ARE SUPER IMPORTANT.BUT IT'S NOT JUST ABOUTROUTINE.
TONIGHT AT 6 I'LLCOVER FOUR OTHER TIPS FROMEDUCATORS TO MAKE SURE YOURCHILD IS SET UP FOR AS MUCHSUCCESS AS POSSIBLE.
|
You Might Like
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources