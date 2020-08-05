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New Rhode Island travel rules clarified
Video Credit: WCVB - Duration: 01:27s - Published
New Rhode Island travel rules clarified

New Rhode Island travel rules clarified

With a new travel order targeting Rhode Island now in effect, Massachusetts Gov.

Charlie Baker on Friday clarified some of the exceptions to the rule.

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ATTLEBORO TO EXPLAIN.SERA: WE ARE JUST STEPS FROM THRHODE ISLAND BORDER, AND THISAFTERNOON, GOVERNOR BAKERCLARIFIED THAT THE TRAVEL ORDERDOES NOT APPLY TO GROCERYSHOPPING.THAT IS GOOD NEWS FOR SOME OFOUR RHODE ISLAND NEIGHBORS.THAT TRAVEL ORDER DOES REQUIRETHAT ANYONE COMING FROM RHODEISLAND AND INTO MASSACHUSETTSMUST QUARANTINE FOR 14 DAYS, OSHOW PROOF OF A NEGATIVE COVIDTEST.THE OCEAN STATE HAS LOST ITS LOWRISK EXEMPTION FROM THE ORDERBECAUSE OF A RECENT INCREASE INCASERESIDENTS WHO LIVE ALONG THEBORDER SAY IT MAY BE TOUGH TOFOLLOW




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