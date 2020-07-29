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Double shooting leaves man dead, MPD searching for suspect
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:56s - Published
Double shooting leaves man dead, MPD searching for suspect

Double shooting leaves man dead, MPD searching for suspect

Milwaukee police continue to search for the suspect in a double shooting that left one man dead and a woman injured.

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ACTING CHIEF BRUNSON TAKES THEREIGNS AS THE CITY FACES AGROWING NUMBER OF HOMICIDES.ASHOOTING DEATH JUST THISMORNING...DEVASTATED ANOTHERFAMILY MARY JO OLA REPORTS.MJ STANDUP: MILWAUKECITYLEADERS RAISED THE ALARM ABOUTA RISE IN VIOLENCE...AT THESTART OF SUMMER.THIS MORNING ADOUBLE SHOOTING NEAR 15TH ANDMITCHELL...LEFT A MAN DEAD.PEOPLE TELL US THEY ARE TIREDOF CRIME.11:48:15 DAISYALDAPE/NEIGHBOR: "There'salways kids outside playing soimagine if one of our kids wasin the crossfire."MILWAUKEEPOLICE SAY A DOUBLE SHOOTINGON THE CITY'S SOUTHSIDE...KILLED A 37-YEAR-OLD MAN ANDINJURED A 23-YEAR-OLD WOMAN.OFFICIALS HAVE YET TO IDENTIIDFYTHE MAN...BUT RELATIVES SAYHIS NAME WAS LIONEL GUTIERREZ.AND HE WAS ABOUT TO HAVE HISSECOND CHILD.13:08:08LUISGUTIERREZ /FAMILY OF HOMICIDEVICTIM: "He says he was a goodperson, he was never lookingfor trouble."LUIS GUITERREZTRANSLATES FOR ROGELIO...THEALLEGED VICTIM'S BROTHER.13:10:05LUIS GUTIERREZ /FAMILYOF HOMICIDE VICTIM: "He justthinks anyone is caring a gunnow.

Something we don't do.You don't know who might havea gun or who might get angryat you anymore."MPD CONTINUESTO INVESTIGATE THECIRCUMSTANCES.MICHAELBRUNSON/MPD ACTING POLICECHIEF: "My priority is toaddress violent crime in thiscity and build relationships."FRIDAY'S DOUBLE SHOOTING COMESAS MILWAUKEE'S NEW ACTINGPOLICE CHIEF MICHAEL BRUNSONWAS SWORN IN.AND AS THE CITY'SNUMBER OF HOMICIDES TRENDS UP.MPD STATS SHOW---AS OFYESTERDAY THERE HAVE BEEN 101HOMICIDES.

THAT'S NEARLYDOUBLE WHAT IT WAS THIS TIMELAST YEAR.ONE MOTHER...WHOLIVES NEAR FRIDAY'S SHOOTINGSCENE IS READY TO MOVE.11:50:06DAISY ALDAPE/NEIGHBOR: "Peoplethey play with guns thinkingit's a game and you're riskingother peoples lives.

Somebodyjust got hurt and killed."MJTAG: MPD IS STILL SEARCHINGFOR THE SUSPECT IN THE 15THAND MITCHELL SHOOTING.

IF YOUKNOW ANYTHING THAT CAN HELPINVESTIGATORS CALL POLICE ORCRIMESTOPPERS AT 414-224-TIPS.MJO TMJ4 NEWS.




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tmj4

TMJ4 News RT @MaryJoOlaTV: Double shooting at 15th and Mitchell leaves a 37 y/o man dead and 23 y/o woman injured. https://t.co/STJG8fNkKy 5 hours ago

MaryJoOlaTV

Mary Jo Ola Double shooting at 15th and Mitchell leaves a 37 y/o man dead and 23 y/o woman injured. https://t.co/STJG8fNkKy 5 hours ago

GunVAupdates

GVAU 1 killed and 1 injured in a shooting near W Mitchell St and S 15th Pl in Milwaukee, Wisconsin https://t.co/Bwn3oO88Ja 5 hours ago

MsShaySierra

🏁💙B🔺K for life🏁💙 RT @virginianpilot: Double shooting leaves female dead, male wounded in Portsmouth https://t.co/3LJYzQ8ji2 2 days ago

virginianpilot

The Virginian-Pilot Double shooting leaves female dead, male wounded in Portsmouth https://t.co/gVxiES4ug8 2 days ago

KneeCow

The Buried LeadR @MayorJenny What did *You* do, Ms. Mayor to prevent rampant gun violence in #CHAZ / #CHOP? Nuttin_Honey. https://t.co/ajKt1PeHJZ 2 days ago

namvetrev

William Doubek Double Standards! Shooting at Huge Party Reportedly for NFL Player Leaves 1 Dead, 2 Injured! https://t.co/mz7G9A8lVP 2 days ago

sabrina_schnur

Sabrina Schnur Road rage leaves one dead and one in UMC after a shooting around 11 a.m. on Pecos. https://t.co/3IiNQygTUG 1 week ago


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