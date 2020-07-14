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SEC announces new in-conference opponents for 2020 football schedules
Video Credit: WYFF - Duration: 00:57s - Published
SEC announces new in-conference opponents for 2020 football schedules
The SEC releases which two teams each team will add to their fall lineup.
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NIGEL: BREAKING NEWS JUST INTOTHE NEWSROOM, THE SEC HASRELEASED THE TWO EXTRACONFERENCE TEAMS.EACH -- CONFERENCE TEAMS EACHTEAM WILL FACE.THEY WILL FACE AUBURN AND TRAVELTO OLE MISS.WITH THE ANNOUNCEMENT, THE TEAMSWILL ONLY PLAYING CONFERENCEGAMES.THE GAMECOCKS LOSE COASTALCAROLINA, ECU, WOFFORD ANDCLEMSON FROM THEIR SCHEDULE.THE GEORGIA BULLDOGS WILL TRAVELTO OUR -- TRAVEL TO ARKANSAS ANDHOST MISSISSIPPI STATE.THEY WILL LOSE MATCHUPS AGAINSTUNIVERSITY OF LOUISIANA MONROE,AND GEORGIA TECH.WE ARE STILL WAITING ON AFINALIZED SCHEDULE OF WHEN THOSEGAMES WILL TAKE PLACE.AS SOON AS THAT ANNOUNCEMENT ISMADE, WE WILL TELL YOU, SO WEWILL K




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