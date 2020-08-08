Fab Lab Tulsa to distribute free DIY kits for youth
Fab Lab Tulsa to distribute free DIY kits for youth
Fab Lab Tulsa will distribute free DIY kits for youth part of the Maker Faire Tulsa this year, instead of an in-person event due to the pandemic.
The even will be held on August 29.
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"MAKER FAIRE TULSA" WILLLOOK DIFFERENT THAN THEPAST.
INSTEAD OF ANIN-PERSON EVENT LIKE EVERYYEAR..
TO SHOWCASETECHNOLOGY..
SCIENCE..
THEARTS..
AND OTHER PROJECTS..IT'LL BE A GRAB-AND-GOEVENT.FAB LAB TULSA WILL BEDISTRIBUTING D- I-Y KITS TOBUILD THREE PROJECTS.
ANYYOUTH..
PRE-K THROUGH HIGHSCHOOL..
CAN REGISTER TOPICK UP THE "MAKER PACKS".THE GRAB-AND-GO EVENT WILLBE HELD ON SATURDAY, AUGUSTTWENTY- NINTH..
AT THE EXPOSQUARE IN TULSA..
FROM TENA-M TO FIVE P-M.
THEY HAVEA TOTAL OF ONE-THOUSAND KITSTO HAND OUT FOR FREE.WE'LL HAVE THE INFORMATIONON OUR WEBSITE ATK-J-R-H-DOT-COM.