Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Drive-through school supply event in Las Vegas
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
Drive-through school supply event in Las Vegas

Drive-through school supply event in Las Vegas

Free backpacks and school supplies were distributed to school-age children in kindergarten through grade 5 today at an event hosted by Las Vegas City Councilwomen Olvia Diaz.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

TODAY, A DRIVE THROUGH BACK TOSCHOOL EVENT FOR THE WHOLEFAMILY.IT WAS AT GARY REESE FREEDOMPARK.THE EVENT WAS ORGANIZED BYCOUNCILWOMAN OLIVIA DIAZ.SHE REPRESENTS WARD THREE INTHE LAS VEGAS CITY COUNCIL.WE'RE JUST HOPING THAT WE CANHELP SATIATE SOME OF THE NEEDTHAT SOME OF THE PARENTS MIGHTBE GOING THROUGH IN LIGHT OFCOVID-19 AND MAYBE NOT HAVINGTHE RESOURCES THAT A FAMILYUSUALLY HAS.VOLUNTEERS GAVE OUT BACKPACKS,NOTEBOOKS, PENCILS, AND OTHERSUPPLIES.PRESIDENT TRUMP SAYS HE'STAKING THINGS INTO HIS OWN




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

School Supply Drive [Video]

School Supply Drive

School Supply Drive

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 05:28Published
Drop off donations to help fill the bus [Video]

Drop off donations to help fill the bus

Today kicks off the Fill the Bus supply drive as kids get ready to start the new school year. There is a drive-thru drop off site at the Sam's Club near 215 and Rainbow.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:23Published
Operation School Bell: Back-To-School Supply Drive [Video]

Operation School Bell: Back-To-School Supply Drive

Now through July 19 at Skye Canyon

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 07:08Published