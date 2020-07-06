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Idaho judge says GOP-backed anti-transgender birth certificate law violates injunction

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:59s - Published
Idaho judge says GOP-backed anti-transgender birth certificate law violates injunction

Idaho judge says GOP-backed anti-transgender birth certificate law violates injunction

An Idaho judge on Friday clarified a court order by ruling that a new Idaho law barring transgender people from changing their birth certificate to match their gender violates an injunction she first issued in 2018.

AN IDAHO JUDGE...CLARIFIES A COURTORDER -- RULINGTHAT IDAHO HEALTHAND WELFARE'SIMPLEMENTATION OFA LAW THAT BARSTRANSGENDERIDAHOANS FROMCHANGING THEIRBIRTHCERTIFICATES...VIOLATES A PRIORINJUNCTION.I-D-H-W'S REVISEDAPPLICATION FORMAND INSTRUCTIONS...FOLLOW THEPASSAGE OF A NEWLAW STRICTLYLIMITING THECIRCUMSTANCESUNDER WHICHSOMEONE IN IDAHOCAN CHANGE THESEX ON THEIR BIRTHCERTIFICATE.THE LAW... WHICHPASSED THISSESSION... TOOKEFFECT JULY FIRST...DESPITE PROTESTSFROM ACTIVISTSTHAT IT VIOLATEDPRIOR COURTRULINGS.ACCORDING TO OURNEWS PARTNERS ATTHE IDAHOSTATESMAN...MAGISTRATE JUDGECANDY DALE...FOUND THAT I-D-H-WPROVIDES NOAVENUE FORTRANSGENDERPEOPLE TO CHANGETHE SEX ON THEIRBIRTH CERTIFICATE...TO REFLECT THEIRGENDER IDENTITY.AND SHE WRITES...FOR THAT REASON...IT IS DIRECTLY ATODDS... WITH THEMANDATE OF HER2018 INJUNCTION.AS THE JUDGENOTES -- IT'S NOTCLEAR HOW THEAGENCY CANCOMPLY WITH BOTHTHE INJUNCTION ANDTHE NEW LAW.THE NEXT MOVEWILL LIKELY COMEFROM THEGOVERNOR ORATTORNEY




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