Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Medford, Somerville push back against Tufts' reopening plan

Video Credit: WCVB - Duration: 00:50s - Published
Medford, Somerville push back against Tufts' reopening plan

Medford, Somerville push back against Tufts' reopening plan

Leaders in Medford and Somerville are pushing back against Tufts' reopening plan.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MATT: TUFTS PLANS ON REOPENINGFOR ON-CAMPUS CLASSES IN THEFALL.IT’S NOT SITTING WELL WITH THEMAYORS.BOTH CITY LEADERS SENT A LETTERTO THE PRESIDENT, ASKING THESCHO TO REASSESS THE PLANGIVEN THE UPTAKE IN CORONAVIRUSCASES.THEY ASKED FOR MORE DETAILS ONWHAT WOULD BE DONE TO PREVENTTHE SPREAD OF THE VIRUS IN THEIRCOMMUNITIES.THE COLLEGES PUSHING BACK,SAYING THEY WILL STICK WITHTHEIR PLANS WHICH INVOLVESSTAGGERED ARRIVAL TIMES, TESTINGWITH 24 HOUR RESULTS, QUARANTINEUNITS T HOW STUDENTS WHO TESTPOSITIVE.




You Might Like


Tweets about this

MA_News_Videos

MA TV News Medford, Somerville push back against Tufts' reopening plan - WCVB Boston https://t.co/uVCTx8Ttt1 2 days ago

katetweeets

kate I DEFUND THE POLICE @nickyc819 @JoeCurtatone @TuftsUniversity Tufts is actually in Somerville & Medford. Both cities have been working… https://t.co/IoL6jXGcUe 4 days ago


Related videos from verified sources

WBZ News Update For August 11 [Video]

WBZ News Update For August 11

Heat Wave Underway; New Coronavirus Restrictions; Windham Church Coronavirus Cluster; Tufts Urged To Review Reopening Plan

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 02:26Published
Somerville, Medford Mayors Ask Tufts University To Change Reopening Plans [Video]

Somerville, Medford Mayors Ask Tufts University To Change Reopening Plans

Both mayors are asking the school to lower the number of students coming back to campus.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 00:29Published
Tufts University Will Use Frequent Testing, Modular Residences As Part Of Strategy To Reopen Campus [Video]

Tufts University Will Use Frequent Testing, Modular Residences As Part Of Strategy To Reopen Campus

WBZ-TV's Beth Germano reports.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 02:42Published