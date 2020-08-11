Earthquake early warnings will be standard on Androids

|
FEATURE ON ALL ANDROID PHONES.THIS BYPASSES THE NEED FORUSERS TO DOWNLAD THE STATE'S'MYSHAKE' APP.NOW...THE TECHNOLOGY DOES NOTPREDICT EARTHQUAKES.IT TAKES DATA FROM SEISMICSENSORS AND SENDS WARNINGS TOPOTENTIALLY AFFECTED AREAS...IF PROJECTED SHAKING IS AT ACERTAIN LEVEL OF INTENSITY.ADLIB TOSS TO JBWE'LL SEE 100 BY NOON, ON OURWAY TO A HIGH OF 106 THISAFTERNOON.SUNSHINE MIXES WITH A FEW FAIRWEATHER CLOUDS AND THERE WILLBE MORE WIND THAN
|
You Might Like
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources