7 First Alert Forecast 0811 5pm
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ALERT WEATHERCENTER TRACKINGYOUR 7 FIRST ALERTMOST ACCURATEFORECAST.LET'S CHECK IN WITH 7FIRST ALERTMETEOROLOGISTAUTUMNLEWANDOWSKI WITHYOUR GAME NIGHTFORECAST..MIDWEEK WILL BE DRYWITH LOWERHUMIDITY ATEMPERATURES AGAINRISE INTO THE 80SWITH A LIGHT BREEZE.THURSDAY AFRIDAY WILL REMAIN INTHE 80S WITH PARTLYCLOUDY SKIES.WEDNESDAMORNING: 64AFTERNOON: 85MOSTLY SUNNY ANDWARM.THURSDMORNING: 63AFTERNOON: 85PARTLY CLOUDY ANDWARM.FRIDAYMORNING: 65AFTERNOON: 87SUN & CLOUDS ANDWARMER.STILL AHEAD ON 7-EYEWITNESS NEWS AT5 ...PAULA'S HAS DONE ITAGAIN!UP NEXT THEINSPIRATION BEHINDTHESE SWEEMORNING: 65AFTERNOON: 87SUN & CLOUDS ANDWARMER.