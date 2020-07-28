Financial Focus for August 11

ON WALL STREET...THE DOW IS DOWN....SLIGHTLY.THE S-AND-P-500...IS DOWN....CLOSE TO....-1- PERCENT.AND... IN LOCAL GAMING...BOYD IS UP..... MORE THAN...CAESARS IS DOWN...M-G-M IS DOWN...-8- PERCENT.RED ROCK RESORTS IS UP....CLOSE TO... -3- PERCENT.STORYJ-P-MORGAN CHASE'S C-E-OSAYS...RECENT STOCK MARKET GAINS....AREN'T SHOWING.....THE FULL ECONOMIC PICTURE.HE SAYS...DESPITE BOOSTS....IN TRADING..AMERICANS ARE STILLSTRUGGLING....TO MAKE ENDS MEET..DURING THIS PANDEMIC.HE SAYS....THAT'S WHY THEGOVERNMENT...AND...BIG BUSINESS....SHOULD ACT....TO HELP THOSE... IN NEED."WHEN YOU HAVE 13 MILLIONPEOPLE OUT OF WORK, AND YOU'VEGOT PEOPLE SUFFERING AND SMALLBUSINESS SUFFERING, THAT'S FARMORE IMPORTANT THAN THEVICISSITUDES OF WALL STREET.AND SO I'M MUCH MORESYMPATHETIC THERE, THAT'S WHATWE SHOULD WORRY ABOUT."HE ALSO SAYS...BUSINESSES HAVE TO WORKAND OTHERS..TO SOLVE SOCIETY'S....BIGGEST PROBLEMS..
INCLUDING..."INEQUITY".THE ECONOMIC FALLOUT.....FROM THE PANDEMIC FORCED MANYAMERICANS TO RE-THINK....THEIR WAY OF LIFE!!!
A NEWSTUDY BY "ONE POLL" SHOWS....-24- PERCENT OF AMERICANSADMIT....THEY HAVE MISSED AT LEAST.....-1- BILL PAYMENT.....SINCE THE PANDEMIC STARTED.IT POLLED....-2- THOUSAND PEOPLE.-65- PERCENT OF THEM.....ADMITTED MAKING SOMESACRIFICES....TO MAKE ENDS MEET.-41-PERCENT SAY....THEY NOW TAKE....A MINIMALIST APPROACH....TO LIFE.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY...."THE CLARK COUNTY CREDITUNION"..PT 2NEXT ON 13 ACTION NEWS....