Second victims in explosion identified
MORNING ON WHAT CAUSED THREEROWHOMES IN NORTHWESTBALTIMORE TO EXPLODE ON MONDAYMORNING.
IN THE MEANTIME&WEOF THE PEOPLE KILLED IN THBLAST& A 20-YEAR- OLD STUDENTAT MORGAN STATE WHOSE FAMILYSAYS HE HAD EVERYTHING GOINGFOR HIM.
WMAR-2 NEWSKNIGHT IS LIVE AT THE SCENE OFTHE EXPLOSION AND HAS MORE OHIS STORYTHE FAMILY OF 20-YEAR-OLDJOSEPH GRAHAM WERE PRAYINGTHAT HE WOULD BE FOUND ALIVE.BUT SADLY THEY RECEIVED THENEWS EARLY YESTERDAY MORNINGTHAT HIS BODY WAS FOUND IN THERUBBLE OF THE ROWHOMES HERE ONLABYRINTH ROAD.
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HIS FAMILYSAYS GRAHAM WAS OVER AT HISCOUSINALONG WITH TWO OTHERS&EXPLODED MONDAY MORNING.
FOR10 HOURS& THEY COULHOLD OF HIM& THINKING MAYBE HWAS ONE OF THE SEVEN WHO HADBEEN RUSHED TO THE HOSPITALAND JUST NOT IDENTIFIED YET.TWO OTHER FAMILY MEMBERS INTHE HOME WITH HIM HAD BEENRESCUED.
BUT THEN AROUND 1 A-MTUESDAY& SEARCH CREWS FOUNDGRAHAMNEWS FOR ALL OF HIS FAMILY&ESPECIALLY HIS BEST FRIENDDERRICK EVANS..
WHOSE BIRTHDAWAS THE DAY OF THE EXPLOSION.To lose your best friend onyour birthday.
Its toug” 1621 2“I couldnfor a better best friend.
Hewas valedictorian of fifthgrade, eight grade perfectattendance honor roll.
He wjust a great kid” .
AS FORTHE INVESTIGATION INTO WHATCAUSED THE ROWHOMES TOEXPLODE& B-G-E SAYS THEYTURNED OVER GAS AELECTRICITY DATA TOINVESTIGATORS.
A COMPANYSPOKESPERSON SAYS THEY AREFOCUSING ON QUOTE“AN ISSUE ONTHE CUSTOMER SIDE OF THEMETER” THEY DIDTO WHAT THAT MEANS EXACTLY.BUT SAY IT WILL TAKE TIME TOFIGURE OUT A CAUSE.
AS FORGRAHAM& NO FUNERALARRANGEMENTS HAVE BEEN MADEJUST YET.
ONE WOMAN WAS ALSOKILLED IN THE BLAST& SHE HASNOT BEEN IDENTIFIED.
SEVENOTHERS WERE HURT& FIVE OF THARE IN CRITICAL CONDITION.LIVE IN NORTHWEST BALTIMORE MKWMAR-2 NEWS.TEAM COVERAGE CONTINUE