Dr Pepper Shortage
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LIST OF ITEMS YOU MAYSTRUGGLE TO FIND AT GROCERYSTORES.THE BRAND TWEETED THAT IT WASSEEING A PANDEMIC-INDUCED SHORTAGE IN STORES.ACCORDING TO DR PEPPER-- THESHORTAGE AFFECTS EVERYFLAVOR.THE COMPANY THAT OWNS THE BRANDSHARED THAT SALES OF DRPEPPER HAS "INCREASEDCONSISTENTLY OVER THE LASTFOUR YEARS."THEY SAY THEY ARE WORKING WITHOTHER DISTRIBUTIONPARTNERS TO MEET THE INCREASEDDEMAND -- ANDCUSTOMERS SHOULD CONTINUE TOCHECK STORESFOR THEIR PRODUCT.