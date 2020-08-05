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Dr Pepper Shortage

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:26s - Published
Dr Pepper Shortage
Dr Pepper shortage happening due to COVID-19.
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LIST OF ITEMS YOU MAYSTRUGGLE TO FIND AT GROCERYSTORES.THE BRAND TWEETED THAT IT WASSEEING A PANDEMIC-INDUCED SHORTAGE IN STORES.ACCORDING TO DR PEPPER-- THESHORTAGE AFFECTS EVERYFLAVOR.THE COMPANY THAT OWNS THE BRANDSHARED THAT SALES OF DRPEPPER HAS "INCREASEDCONSISTENTLY OVER THE LASTFOUR YEARS."THEY SAY THEY ARE WORKING WITHOTHER DISTRIBUTIONPARTNERS TO MEET THE INCREASEDDEMAND -- ANDCUSTOMERS SHOULD CONTINUE TOCHECK STORESFOR THEIR PRODUCT.




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