National University to cut tuition for full-time students
National University to cut tuition for full-time students
National University says it will cut tuition for full-time students by up to 25 percent.
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THE BUDGET LATER THIS MONTH.A MAJOR BREAK FOR STUDENTS ATNATIONAL UNIVERSITY.THE BOARD OF TRUSTEES HASAPPROVED A TUITION CUT OF UP TO25% FOR FULL-TIME STUDENTS.THAT IS THANKS TO THE HUGDONATION WE TOLD YOU ABOUT LASTOCTOBER.T.
DENNY SANFORD GIFTED THESCHOOL $350 MILLION, AMONG THETOP 15 LARGEST GIFTS TO ANYSCHOOL IN THE COUNTRY.TUITION CUT TAKES EFFECTIMME