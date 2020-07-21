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National University to cut tuition for full-time students

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:33s - Published
National University to cut tuition for full-time students

National University to cut tuition for full-time students

National University says it will cut tuition for full-time students by up to 25 percent.

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THE BUDGET LATER THIS MONTH.A MAJOR BREAK FOR STUDENTS ATNATIONAL UNIVERSITY.THE BOARD OF TRUSTEES HASAPPROVED A TUITION CUT OF UP TO25% FOR FULL-TIME STUDENTS.THAT IS THANKS TO THE HUGDONATION WE TOLD YOU ABOUT LASTOCTOBER.T.

DENNY SANFORD GIFTED THESCHOOL $350 MILLION, AMONG THETOP 15 LARGEST GIFTS TO ANYSCHOOL IN THE COUNTRY.TUITION CUT TAKES EFFECTIMME




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