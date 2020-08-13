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Bay Area Health Cllub Turns Empty Gym Space Into Learning Pods For Kids Distance Learning

Video Credit: CBS 5 SF KPIX - Duration: 02:44s - Published
Bay Area Health Cllub Turns Empty Gym Space Into Learning Pods For Kids Distance Learning

Bay Area Health Cllub Turns Empty Gym Space Into Learning Pods For Kids Distance Learning

ONE HEALTH CLUB IS TURNING SPACES FOR EXERSIZE MACHINES AND WORKOUT CLASSES - INTO LEARNING SPACES.

KPIX 5'S JULIETTE GOODRICH SHOWS US HOW BAY CLUB - IS TRYING TO MAKE DISTANCE LEARNING EASIER ACROSS THE BAY ONE HEALTH CLUB IS TURNING SPACES FOR EXERSIZE MACHINES AND WORKOUT CLASSES - INTO LEARNING SPACES.

KPIX 5'S JULIETTE GOODRICH SHOWS US HOW BAY CLUB - IS TRYING TO MAKE DISTANCE LEARNING EASIER ACROSS THE BAY AREA.ONE HEALTH CLUB IS TURNING SPACES FOR EXERSIZE MACHINES AND WORKOUT CLASSES - INTO LEARNING SPACES.

KPIX 5'S JULIETTE GOODRICH SHOWS US HOW BAY CLUB - IS TRYING TO MAKE DISTANCE LEARNING EASIER ACROSS THE BAY AREA..ONE HEALTH CLUB IS TURNING SPACES FOR EXERSIZE MACHINES AND WORKOUT CLASSES - INTO LEARNING SPACES.

KPIX 5'S JULIETTE GOODRICH SHOWS US HOW BAY CLUB - IS TRYING TO MAKE DISTANCE LEARNING EASIER ACROSS THE BAY An East Bay health club has turned spaces for exercise machines and workout classes into learning pods for kids.

Juliette Goodrich shows us how The Bay Club is helping distance learners and parents.

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