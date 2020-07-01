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Rayshard Brooks' shooter remains free on bond

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:23s - Published
Rayshard Brooks' shooter remains free on bond

Rayshard Brooks' shooter remains free on bond

The former Atlanta Police officer who shot Rayshard Brooks back in June will remain free on bond.

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REMAIN FREE ON BOND.PROSECUTORS ASKED A JUDGE TOREVOKE THAT BOND AFTER GARRETTROLFE LEFT GEORGIA TO VACATIONIN FLORIDA.THE JUDGE IS NOW REQUIRING HIMTO STAY IN GEORGIA -- AND NOTLEAVE THE STATE.ROLFE IS CHARGED WITH FELONYMURDER -- AFTER FATALLYSHOOTING BROOKS AS HE RAN AWAYDURING A D-U-I INVESTIGATION.TIME NOW IS X:XX -- COMING UPON GOOD MORNING LAS VEGAS...




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