Rayshard Brooks' shooter remains free on bond
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:23s - Published
Rayshard Brooks' shooter remains free on bond
The former Atlanta Police officer who shot Rayshard Brooks back in June will remain free on bond.
|0
shares
|ShareTweetSavePostSend
REMAIN FREE ON BOND.PROSECUTORS ASKED A JUDGE TOREVOKE THAT BOND AFTER GARRETTROLFE LEFT GEORGIA TO VACATIONIN FLORIDA.THE JUDGE IS NOW REQUIRING HIMTO STAY IN GEORGIA -- AND NOTLEAVE THE STATE.ROLFE IS CHARGED WITH FELONYMURDER -- AFTER FATALLYSHOOTING BROOKS AS HE RAN AWAYDURING A D-U-I INVESTIGATION.TIME NOW IS X:XX -- COMING UPON GOOD MORNING LAS VEGAS...