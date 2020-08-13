Putting smartphone technology in computers
Putting smartphone technology in computers
Remote learning has many families adding an internet bill to their list of expenses.
One in 4 kids don't have access to WiFi at home.
INTERNET BILL TO THEIR LIST OFEXPENSES.ACCORDING TO TECH GIANT"QUALCOMM"...ONE IN FOUR KIDS IN THE U.S.DON'T HAVE ACCESS TO WI-FI ATHOME TO HELP...THE COMPANY IS PUTTINGCELLPHONE TECHNOLOGY INTOCOMPUTERS.WITH PEOPLE GETTING SO USED TOTHEIR SMARTPHONES, EXPERIENCEOF ALWAYS BEING ON, GREATBATTERY LIFE, BEING ABLE TO USEWHEREVER YOU ARE, NO MATTERWHERE YOU ARE, WE TOOK THATCONCEPT AND APPLIED IT TO THEPC MARKET.QUALCOMM HAS BUILT COMPUTERSWITH CELLULAR CONNECTIVITY.THESE DEVICES DON'T REQUIREWI-FI TO GET ONLINE.BUT JUST LIKE A CELLPHONE...YOU'LL HAVE TO SIGN UP FORMOBILE BROADBAND SERVICE.THE GOOD NEWS IS...YOU CAN TYPICALLY PICK YOUR OWNWIRELESS SERVICE PROVIDER.AS COLLEGES AND UNIVERSITIESARE TASKED WITH SAFELY