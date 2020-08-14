Lawmakers propose tax on wealthiest Californians to boost budget during pandemic
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ON CALIFORNIA'S RICHEST OF THERICH FOX FORTY'S ASHLEY ZAVALAEXPLAINS.WE'RE TELEPHONY DEMOCRATSUNVEILED A PROPOSAL THURSDAYTO ADD ANOTHER TAX OF THEWEALTHIEST IN THE STATE THEREIS AN ABSOLUTE LIMIT TO HOWMUCH WEALTH.ONE INDIVIDUAL TOACCUMULATE WHILE PEOPLE ARELITERALLY STRUGGLING TOSURVIVE THE BILL AB 2088 WOULDPUT AN ANNUAL TAX RATE OF 0.4%ON RESIDENTS WITH A WORLDWIDENET WORTH OF 30 MILLIONDOLLARS OR MORE THOSE SUBJECTTO THE WEALTH TAX WOULD NEEDTO REPORT ALL ASSETS,INCLUDING STOCKS BONDS CASH,PRIVATE EQUITY OR HEDGE FUNDSAND OTHER FINANCIAL ASSETS TOTHE STATE'S FRANCHISE TAXBOARD WHICH WOULD THEN MANAGETAX COLLECTION LAWMAKERS SAYTHIS WOULD BE A FIRST IN THENATION LAW GENERATING 7.5BILLION DOLLARS A YEAR THEYSAY THE TAX WOULD BE IMPOSEDUPON THE TOP 0.1 5% OF EARNERSIN CALIFORNIA OR ABOUT 30,000PEOPLE OVER A SUPER WEALTHY.WHO CAN QUARANTINE ON AYACHT, BUT CRITICS SAY THISCOULD PUSH ALREADY VALUABLETAXPAYERS TO LEAVE THE STATEJOHN PAUL IS THE PRESIDENT OFTHE HOWARD JARVIS TAXPAYERSASSOCIATION HAVE THE HIGHESTINCOME TAX RATE IN AMERICA ISTHIS NOTION OF A WEALTH TAX ITHINK IS IT.STREAM WITH FOR OCEAN ANDWHAT FRANKLY I DOUBT PEOPLEGETTING TRACTION EVEN ASPROGRESSIVE AS THISLEGISLATURES, LAWMAKERS ADMITTHE PROPOSAL WON'T GET AHEARING OR GO THROUGH THELEGISLATIVE PROCESS BEFORE THEEND OF SESSION ON AUGUST 31STADVOCATES ARE HOPING FOR ANINFORMATIONAL HEARING DURINGRECESS WITH THE POSSIBILITY OF