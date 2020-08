Temperaturas por encima de lo normal Video Credit: KHSL - Published 2 days ago Temperaturas por encima de lo normal Para los siguientes siete días estamos viendo temperaturas de 10 a 20 grados por encima de lo normal. Un sistema de alta presión al suroeste esta dominando las condiciones completamente. 0

shares ShareTweetSavePostSend Preparanse para el calor peligroso que nos espera en el estado de clima. Un sistema de alta presón al suroeste esta dominando las condiciones completamente. Estamos hablando que temperaturas por encima de lo normal para los siguientes siete ías. La advertencia de calor excesivo ha sido extendó, comenzando hoy hasta el mércoles en la noche para el valle y foothills. Tambén tenemos una advertencia de calor excesivo para el condado de siskiyou comenzando hoy hasta el domingo. Podíamos ver algunas tormentas en la sierra. Temperaturas en el valle: triples ígitos





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Hoy tuvimos un descenso en temperaturas



temperaturas un poco más frescas. En el valle, cielos despejados con temperaturas en los 90’s. Las zonas montañosas aún tiene tormentas aisladas por encima de la sierra. Credit: KHSL Published 5 days ago Hoy fue otro día caliente en el norte del valle de Sacramento



Con temperaturas por encima de lo normal, el norte de se mantuvo caliente. Algunas zonas alcanzaron temperaturas sobre los tres dígitos. Credit: KHSL Published 3 weeks ago Temperaturas estuvieron por encima de lo normal



Hoy calentó un poco más, comparado con las temperaturas del día de ayer, en el valle. Todavía hubo presencia de tormentas eléctricas aisladas. Credit: KHSL Published 3 weeks ago