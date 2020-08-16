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Students at two more Martin County schools shift to remote learning due to coronavirus

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:07s - Published
Students at two more Martin County schools shift to remote learning due to coronavirus

Students at two more Martin County schools shift to remote learning due to coronavirus

The Martin County School District announced that two more schools are having students transition to remote learning due to coronavirus.

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WEEK OF CLASSES... A THIRDSCHOOL IS IMPACTED BY THECORONAVIRUS.

TWO CLASSROOMS ATJ-D PARKER ELEMENTARY INSTUART ARE MAKING THE SWITCHTO REMOTE LEARNING AFTER TWOSCHOOL EMPLOYEES REPORTEDEXPERIENCING SYMPTOMS RELATEDTO COVID-19 THIS WEEKEND.

WPTVNEWSCHANNEL 5'S DEREK LOWE ISIN MARTIN COUNTY WITH MORE ONWHAT THIS MEANS.ACCORDING TO THE MARTIN COUNTYSCHOOL DISTRICT, THATTRANSITION TO REMOTE LEARNINGWILL TAKE PLACE FOR 14 DAYEFFECTIVE IMMEDIATELY.

THESCHOOL DISTRICT SAYS ALONGWITH THE TWO EMPLOYEES SHOWINGSYMPTOMS OF COVID 19, 26STUDENTS WILL NOW HAVE TOQUARANTINE.

SCHHOL BOARDLEADERS SAY AFTER THE MARTINCOUNTY DEPARTMENT OF HEALTHRECEIVED CONFIRMATION THATCRITERIA HAD BEEN MET, THEDISTRICT BEGAN TO NOTIFYFAMILIES ABOUT THE TRANSITIONTO REMOTE LEARNING.

THROUGHTHE FIRST WEEK OF SCHOOL THEREARE NOW 4 CLASSROOMS AND 1 BUSROUTE THAT HAVE BEEN IMPACTEDAFTER STUDENTS AND EMPLOYEESHAVE SHOWN CORONAVIRUSSYMPTOMS. THE SCHOOL DISTRICTIS URGING ALL STUDENTS ANDEMPLOYEES WHO ARE EITHER SICK,OR LIVING WITH SOMEONE WHO ISSYMPTOMATIC OR AWAITING COVIDTEST RESULTS TO STAY HOME.REPORTING IN STUART, IM DEREKLOWE.

WPTV.

NEWS CHANNEL 5.MARTIN COUNTY STUDENTS WERETHE FIRST IN OUR




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TCPalm More than 100 students have been forced to quarantine since school began Tuesdya. https://t.co/B05BjCe2rc 6 minutes ago

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David Neff RT @TCPalm: 75 more Martin County students, 6 teachers to quarantine because of COVID-19 https://t.co/UotSwH8tOJ 6 minutes ago

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TCPalm 75 more Martin County students, 6 teachers to quarantine because of COVID-19 https://t.co/UotSwH8tOJ 11 minutes ago

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Ed Killer RT @smbrugal: This is the third incident in the district in which students were forced to pivot to remote learning because someone experien… 6 hours ago

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Todd McDermott South Florida school opening problems : COVID-19 fears shut down another classroom in Martin County the first week… https://t.co/CZPrGeBX6x 2 days ago

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@bluevoter Two Martin County students recount how the first day of school went. All of that separation at the (in-person) mid… https://t.co/pIH6GvGSj3 4 days ago


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