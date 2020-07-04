Family finds message in a bottle on Cape beach
STORY.DOUG: THE IMPORTANCE OF ORGANDONATION.TEXTS, SNAPCHATS, FACETIME,THERE ARE PLENTY OF HIGH TECHWAYS TO COMMUNICATE THESE DAYS.BUT, A DANVERS FAMILY GOT AMESSAGE THE REALLY OLD FASHIONEDWAANTOINETTE: AND IT MAKES FORQUITE THE AMAZING STORY.KATIE IS BACK TO EXPLAIN.KATIE: IT JUST SEEMED LIKEANOTHER DAY AT THE BEACH.UNTIL THEY SUDDENLY FOUND AMESSAGE FROM ANOTHER CONTINENTAND ANOTHER DECADE.THE CHIN FAMILY WAS ON FALMOUTHHEIGHTS BEACH ON SATURDAY.WHILE 3-YEAR-OLD LILA WASLOOKING FOR SHELLS, SHEDISCOVERED A BROWN BOTTLE SEALEDUP WITH A CORK.INSIDE WAS A MESSAGE