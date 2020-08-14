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DNC 2020 goes mostly virtual this year

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:00s - Published
DNC 2020 goes mostly virtual this year
DNC 2020 goes virtual this year and leaves a financial impact in Milwaukie.

AND WE ARE JUST HOURS AWAY FROMTHE MAIN SPEAKERS OF THE NIGHT.BUT THIS YEAR'S CONVENTION WILLLOOK VERY DIFFERENT.THE PRESUMPTIVE NOMINEE JOEBIDEN IS NOT TRAVELING TOWISCONSIN.AND THE MAJOR EVENT IS BEINGSCALED BACK DUE TO COVID 19CONCERNS.50 THOUSAND PEOPLE WEREPLANNING TO ATTEND -- WHICHMEANS WISCONSIN MAY MISS OUT ONUP TO 200 MILLION DOLLARS --SINCE THE EVENT IS NOW BEINGHELD MOSTLY VIRTUALLY."IT WAS GOING TO BE A BIGWINDFALL FOR EVERYBODY IN MYBUSINESS.ALL THE CATERERS, ALL THEHALLS, EVEN ALL THE SMALLERPARTIES THAT WOULD BE GOING ON,BESIDES THE BIG DEAL AT THEARENA DOWNTOWN."COMING UP IN HOUR NEXT HALFHOUR..WE GIVE YOU LOOK AT THE PLANSFOR THIS YEAR'S CONVENTION.HOW THE D-N-C PLANS TOSPOTLIIGHT UNITY BY BRINGINGTOGETHER DIVERSE VOICES...ANDTHE THREE MAIN ISSUES THEY WILLADDRESS TONIGHT.THAT'S COMING UP AT 11:30.BACK HERE IN NEVADA.IN AN EFFORT TO RECRUIT MORE




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