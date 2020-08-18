Forecasters monitor 2 tropical waves in the Atlantic
Forecasters monitor 2 tropical waves in the Atlantic
Forecasters are keeping their eyes on two new systems that formed in the Atlantic over the weekend.
Both systems have moderate to high chances of becoming tropical cyclones.
IS WATCHING*TWO DISTURBANCES..
TO POSSIBLY DEVELOP.
STEV.TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITHCHANCE OF SHOWERS AND SLIGCHANCE OF THUNDERSTORMS THISEVENING...THEN PARTLY CLOUDYAFTER MIDNIGHT.
LOWS IN THEUPPER 70S.
SOUTHWEST WINDSTO 10 MPH.
CHANCE OF RAIN 30PERCENT.
.TUESDAY...PARTLYSUNNY.
CHANCE OF THUNDERSTORMSIN THE MORNING...THEN SHOWERLIKELY WITH CHANCE OFTHUNDERSTORMS IN THEAFTERNOON.
HIGHS IN THE LOWER90S.
SOUTH WINDS 5 TO 10 MPHCHANCE OF RAIN 60 PERCENT.NEW AT 11.
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