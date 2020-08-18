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ABC 10News Top Stories at 11

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 10:40s - Published
ABC 10News Top Stories at 11
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BUT TONIGHT, THOSE OUTAGES WEREAVOIDED.GOOD EVENING I'M STEVE ATKINSON.WE HAVE TEAM COVERAGE OF THE HOTTEMPERATURESAND THEIR IMPACT.ABC 10NEWS REPORTER ANTHONY PURASPOKE WITH SDG&EABOUT THE LOOMING THREAT OF MOREOUTAGES, AS THETEMPERATURE HEATS UP TOMORROJOINING US NOW WITH A LOOK ATTHE TEMPERATURES ISABC 10NEWS METEOROLOGISTANGELICA CAMPOS.

ANGELICA, HOWHOT DID IT GET TODAY?YOU CAN TRACK THIS WEEK'STEMPERATURES, HOUR- BY- HOUR,OCEANSIDE A HIGH OF 85 DEGREES,AND IT IS 11:00 AT NIGHT, ANDMOST OF THE COUNTY IS IN THE70s.WE HAVE 80 DEGREES RIGHT NOW INPALOMAR MOUNTAIN AND THE TRIPLEDIGITS IN THE DESERTS.AGAIN, EXPECTING THE EXCESSIVEHEAT WARNING TO CONTINUE UNTILTHURSDAY.




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