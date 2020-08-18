Staying On The Job: New Devices Hopes to Improve Safety
Staying On The Job: New Devices Hopes to Improve Safety
Millions of American workers considered to be essential don't have the luxury of working from home.
NOT ALL ESSENTIAL WORKERS HAVETHE LUXURY OF WORKING FROM HOME.MAYA RODRIGUEZ... TAKES A LOOKAT NEW TECHNOLOGY THAT HELPSTHOSE LIKECONSTRUCTION WORKERS STAY ON THEJOB... WHILE BEING SOCIALLYDISTANT.WITHIN THESE UNFINISHED WALLS..TOM STEFANKO OVERSEES HUNDREDSOF CONSTRUCTION WORKERSEVERY DAY.).ALL OF THEM WEARING WHAT LOOKSLIKE AN OLD- SCHOOL PAGER.
BUTTHE TECHNOLOGY INVOLVED.
IS NEW.) TOM STEFANKO, CONSTRUCTIONPROJECT MANAGER: "I THINK ITGIVES WORKERS A LITTLE BIT OFCOMFORT."THESE ARE PROXIMITY TRACERS.DESIGNED TO MAKE SURE WORKERS ONCONSTRUCTION SITES.REMAIN SOCIALLY-DISTANT DURINGTHESE PANDEMIC TIMES.) TOM STEFANKO, CONSTRUCTIONPROJECT MANAGER: "IF I WAS INCONTACT ANOTHER PERSON,IT WOULD START BEEPING RED.
ANDIF I STAYED THERE LONGER, ITPROGRESSIVELY BEEPS LOUDER."WHILE THEY ALERT WORKERS THATTHEY'RE TOO CLOSE TO ONEANOTHER.
THE PROXIMITYTRACERS ALSO RECORD THAT DATA.IN CASE A WORKER LATER ENDS UPTESTING POSITIVE FORCOVID-19.) ROBERT COSTANTINI, TRIAXTECHNOLOGIES CEO: "IT PROVIDESTHE ABILITY TO HAVE A REAL-TIMEALERTINGSYSTEM.
AND THEN ALSO BE ABLE TOGO BACK HISTORICALLY AND SEEWHO'S BEEN IN CONTACTWITH WHOM TO DO THE CONTACTTRACING."ROBERT COSTANTINI IS CEO OFTRIAX TECHNOLOGIES.
WHICH BEGANDEVELOPING THESE PROXIMITYTRACERS.
WHEN THE CORONAVIRUSOUTBREAK BEGAN.) ROBERT COSTANTINI, TRIAXTECHNOLOGIES CEO: "THE STAKESARE REALLY HIGH IF YOU GET ITWRONG.
I MEAN,YOU KNOW, WORKERS COULD BEINFECTED.
YOU CAN SHUT YOUR SITEDOWN.
THE COST CAN BE ENORMOUS."THE CONTACT TRACERS, THOUGH,COST ABOUT A DOLLAR A DAY..
PERWORKER.MORE THAN 15-THOUSAND OF THEM.ARE NOW IN USE ON MORE THAN 70CONSTRUCTION SITESAROUND THE COUNTRY.) TOM STEFANKO, CONSTRUCTIONPROJECT MANAGER: "WE HAVE ATHOUSAND TAGS HERE ONSITE.".INCLUDING THE ONE-MILLIONSQUARE FOOT BUILDING.
TOMSTEFANKO AND HIS TEAM AREWORKINGON IN PHILADELPHIA.) TOM STEFANKO, CONSTRUCTIONPROJECT MANAGER: "MOST WORKERSJUST KEEP IT ON THEIRHARDHAT.
AND TAKE IT WITH THEMAS THEY COME AND GO SO, MAKINGIT AS PART OF THEIR PPE."PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT.THAT'S NOW A REQUIREMENT TO TRYAND KEEP COVID-19.
OUT OFTHIS WORKFORCE.)IN PHILADELPHIA.
I'M MAYARODRIGUEZSTILL TO COME ON FOX 47 NEWS AT10...