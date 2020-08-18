Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

BBB Census Info

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:51s - Published
BBB Census Info
BBB Census Info

BUREAU IS MAKINGITS WAY THROUGHIDAHO RIGHT NOW...BUT HOW DO YOUKNOW IF THATPERSON KNOCKINGAT YOUR DOOR ISLEGITIMATE?THE BETTERBUSINESS BUREAUSAYS THERE ARESOME PEOPLETRYING TOIMPERSONATECENSUS TAKERS.AND WHEN ALEGITIMATE CENSUSTAKER DOES KNOCKON YOUR DOOR,HERE'S WHAT THEB-B-B SAYS YOUSHOULD DO ANDEXPECT."SO WHEN IT COMESTO THE CENSUSWORKERS YOUREALLY WANT TOMAKE SURE THATTHEY HAVE THATBADGE WITH THEOFFICIALWATERMARK.

YOUCAN LOOK ONLINETO SEE WHAT THOSEBADGES WERESUPPOSED TO LOOKLIKE.

THEY SHOULDBE WEARING MASKSIN ORDER TO KEEP INLINE WITH SOCIALDISTANCING.."THE B-B-B WANTS TOREMIND PEOPLETHAT CENSUSTAKERS WILL NEVERASK FOR YOUR FULLSOCIAL SECURITYNUMBER, MONEY ORANYTHING ONBEHALF OF APOLITICAL PARTY.THEY'LL ALSO NEVERASK FOR YOUR FULLBANK OR CREDITACCOUNT NUMBERS..FOR MORE--HEAD TOCENSUS DOT GOV.




You Might Like


Tweets about this

rennie5678

Renee @GovMurphy If a census taker comes to your house, tell the person you are housesitting and this cannot give any info about the occupants. 13 minutes ago

brookhaven_dc

Dallas College Brookhaven Campus Make sure everyone gets counted. 🤩 Join the @CityOfDallas for a webinar on the latest 2020 Census update. Aug 21… https://t.co/5WmpoT1aK4 25 minutes ago

Daytonator

Dayton Book of the Dead RT @cityofdayton: Watch for the #Dayton #Census Parade on Saturday, Aug. 22. It's a reminder to complete your confidential census response.… 34 minutes ago

CityofNorwalkCA

City of Norwalk, CA RT @CountyofLA: #DYK that no form is needed to fill out the #2020Census? It’s simple and easy: You don’t even need a census ID to fill out… 39 minutes ago

cityofdayton

City of Dayton, Ohio Watch for the #Dayton #Census Parade on Saturday, Aug. 22. It's a reminder to complete your confidential census res… https://t.co/wJFEdz8dTl 43 minutes ago

dallascollegetx

Dallas College 🎓 Make sure everyone gets counted. 🤩 Join the @CityOfDallas for a webinar on the latest 2020 Census update. Aug 21… https://t.co/W0cmQnKHAd 56 minutes ago

richland_dc

Dallas College Richland Campus Make sure everyone gets counted. 🤩 Join the @CityOfDallas for a webinar on the latest 2020 Census update. 🗓 Aug… https://t.co/KOH03AiKpE 1 hour ago

florencevdubois

Florence V. Dubois The dataset includes info on MPs and the demographic profile of their riding (age only, for now). Among other thin… https://t.co/DuvTNfU2Tv 1 hour ago