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USPS suspending plans to scale back

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 02:35s - Published
USPS suspending plans to scale back
10News' continuing coverage of the coronavirus pandemic

A FEW MOMENTS BUT FIRST WE WANTTO START WITH BREAKING NEWS.THE U.S. POST MASTER GENERALANNOUNCING JUST MOMENTS AGO THATTHE POSTAL SERVICE WILL HOLD OFFON CHANGING IT WAS PLANNING TOMAKE TO ITS OPERATIONS UNTILAFTER THE ELECTION.THE NEWS COMES AMID GROWINGCONCERN ABOUT THE IMPACT SCALINGBACK POSTAL SERVICE OPERATIONSCOULD HAVE ON AN ELECTIONEXPECTED TO SEE A LOT MOREMAIL-IN VOTING THAN NORMAL.THE POST MASTER GENERAL SAYS THEUSPS WILL SUSPEND PLANS TOREMOVE COLLECTION BOXES ANDCLOSE SORTING FACILITIES UNTILAFTER THE NOVEMBER ELECTION.THAT NEWS COMING AS WE SAWCROWDS OF PEOPLE GATHERING AT ASALON THIS MORNING IN PROTEST.MARIE CORONEL IS LIVE.MARIE, ORGANIZERS SAID THEY WERECONCERNED ABOUT THOSE PLANS TOSCALE BACK.




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