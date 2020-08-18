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Health officials tell school leaders Johnson County, Kansas in Red zone for COVID-19

Video Credit: KMBC - Duration: 00:33s - Published
Health officials tell school leaders Johnson County, Kansas in Red zone for COVID-19

Health officials tell school leaders Johnson County, Kansas in Red zone for COVID-19

Johnson County, Kansas, health officials met with the leaders of the county's six school districts to talk about guidance for reopening schools.

KMBC 9 NEWS STARTS WITH BREAKINGNEWS THAT BREAKING NEWS JOHNSONCOUNTY HEALTH OFFICIALS SHAREDTHEIR GUIDANCE FOR REOPENINGSCHOOLS WITH COUNTYSUPERINTENDENTS.THEY SAY THE COUNTY IS IN THERED ZONE AND THE LAST 14 DAYSTHE AVERAGE NUMBER OF NEW CASESHAS INCREASED THE PERCENTAGE OFPOSITIVE CASES HAS ALSO GONE UPTHE COUNTY SAYS ELEMENTARYSTUDENTS WOULD BENEFIT THE MOSTFROM LEARNING IN PERSON ATSCHOOL WHILE IN THE RED ZONETHAT RECOMMENDS ALLEXTRACURRICULAR ACTIVITIES BEREMOTE ONLY THE DISTRICT’SAFFECTED OUR BLUE VALLEY DE SOTOGARDNER EDGERTON OLATHE SHAWNEEMISSION AND SPRING HILL.IT’S NOW UP TO




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