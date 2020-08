Recursos para personas evacuadas por el Incendio Potters Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Recursos para personas evacuadas por el Incendio Potters La iglesia Nazarene en Oroville está funcionando como un punto de encuentro temporal de la Cruz Roja para los evacuados. También se instaló un refugio para animales grades y pequeños en diferentes locaciones. 0

shares ShareTweetSavePostSend Le mostramos una vez mas el mapa de las evacuaciones mientras le digo sobre los recursos dispnibles para los evacuados. La cruz roja instalo un centro de evacuacón temporal en la iglesia church of the nazarene en monte vista avenue en oroville. Por el coronavirus se le pide a la gente que se quede en sus veículos. Para los que tienen animales grandes los pueden llevar al parque ecuestre camelot, en clark road en paradise. Y para animales pequeños, los puedes llevar al old county hospital en las calles del oro y





