Primer día de audiencias en el juicio contra el "Golden State Killer"
En el primer día de audiencias del juicio contra Joseph DeAngelo, víctimas y familiares de víctimas dieron sus testimonios. DeAngelo admitió matar y violar a muchas mujeres en las dedadas de los setentas y ochentas.

shares ShareTweetSavePostSend Hoy las victimas del llamada asesino del estado dorado o golden state killer tuvieron la oportunidad de hablarle cara a cara. Fue el primer dia de cuatro de audiencias en la corte superior del condado de sacramento. "el final de este trauma esá aqí. Es un hombre horrible. Y ninguno de nosotros tiene que preocuparse ás porél" "es inconcebible que tal criatura exista en este mundo. Que se pudra en el infierno." íctima tras íctima llamaron a joseph deangelo como un "monstruo enfermo", "hombre horrible" y "subhumano". Incluso hasta la hija de una íctima de violacón le hizo una seña obscena con la mano. Deangelo admitido 13 asesinatos y casi 50 violaciones entre 1975 y 1986 pero pudo escapar de la justicia durante écadas. Seá sentenciado formalmente a





