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Singing Gabel Sisters

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 04:03s - Published
Singing Gabel Sisters
Singing Gabel Sisters

HAPPY MONDAY TO YOU.I MET THESE AMAZING SISTERS, THEGABLE GIRLS, THEY ARE SUPERTALENTED AND YOU MAY HAVE HEARDOF THEM.I MET UP WITH THEM AND THEY AREHONESTLY MAGICAL.THEY'RE OUR SPECIAL FOR MUSICMONDAY TODAY, LET'S MEET THEGABLE SISTERS.THE GABLE SISTERS, MUSIC IS AHOME AWAY FROM HOME.WHILE THE FOUR ALL VERY TALENTEDSIBLINGS HAVE ALWAYS BEENCOMMITTED TO MUSIC, QUARANTINELIFE HAS SEEN THEM TAKE IT TOTHE NEXT LEVEL.(SINGINGTHEY HAVE NOT LET THE LIMITS GETIN THE WAY OF WHAT THEY DO.




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