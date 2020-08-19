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Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire

Video Credit: WAPT - Duration: 01:14s - Published
Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire

Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire

Reality star and manager of Jackson's Sweetie Pie's restaurant James timothy norman is in jail.

He is charged in a murder for hire plot that killed his nephew.

IT'S HOT DOWN HERE BUT I'MEXCITED TO BE HERE MAN...BEENON THE BBQ PIT ALL DAY BUTDOWNTOWN JACKSON IMEXCITED TO BE HERE.

RIDING THESUCCESS OF A POPULAR OPRAHNETWORK REALITY SHOW , SWEETIEPIES MOVED TO JACKSON...IN2018...WITH JAMESTIMOTHY NORMAN AS THE MANAGER.IN JANUARY OF 2020, IT REOPENEDAT THIS LOCATION ON EAST SOUTHSTREET.

ACCORDING TO A FEDERALINDICTMENT,NORMAN'S LEGAL TROUBLE BEGANYEARSEARLIER.THE U-S ATTORNEY'S OFFICE IN ST.LOUISMISSOURI SAYS, IN 2016, NORMANCONSPIREDWITH A MEMPHIS WOMAN-- TERICAELLIS-- TO KILL HIS NEPHEW.NORMAN HAD TAKEN OUT A450-THOUSAND DOLLARINSURANCE POLICY ON ANDREMONTGOMERY.AND NORMAN WAS THE SOLEBENEFICIARY.MONTGOMERY WAS SHOT AND KILLEDIN ST.

LOUISIN MARCH OF 20-16.THE ST.

LOUIS METROPOLITANPOLICEDEPARTMENT HOMICIDE SECTION ANDFEDERALBUREAU OF INVESTIGATION AREINVESTIGATING THESE CHARGES.

NORMAN WAS PART OF THE REALITYSHOW WELCOME TO SWEETIE PIE'SWHICH AIRED FOR 7 YEARS ON THEOWN NETWORK.IT FOLLOWED HIS MOTHER'SORIGINALSWEETIE PIE'S RESTAURANT IN ST.LOUIS.THE JACKSON LOCATION WAS NOTOPEN WHEN WE VISITED TODAY.




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MorMicki

Michelle Morrow, EdD Lord have mercy...This is horrible. Prayers for Miss Robbie and her family. https://t.co/bKOKVVIT2n 11 minutes ago

ShawnVee07

Shawn #BlackTechieLivesMatter @blackwomenviews The same Tim Norman has been charged with a conspiracy of a murder for hire of his deceased nephew… https://t.co/3PmEOqio6v 26 minutes ago

Kekerocklive

KeKeRockLiveUncensored Who needs family, Clearly Money 💰 is the Root to all Evil with this fool! 🤨😡 https://t.co/9sZJBbZqKg #CatchKeOnAir… https://t.co/80ZZUbvlab 36 minutes ago

CrownMePhD2

Black & Blessed. ✊🏽 ⁦@_marypoppinz⁩ Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire https://t.co/aPc8fQYbPj 37 minutes ago

cadyy10

cad$ RT @16WAPTNews: Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire https://t.co/GnTWSmfIJX 1 hour ago

Kierryk345

J-Lo’s Bangs @moniquemontez72 @dunksothersista I don’t put nothing past a thief. Plus, the 450k insurance policy is sus. And th… https://t.co/mLXE9tre4A 2 hours ago

Melohello

Melonee Jinaki This is just evil. https://t.co/iAVgMPvfPu 2 hours ago

VoteBlue4Us

Nasty Woman #TheRising Jackson | Sweetie Pie's manager charged with conspiracy of murder-for-hire https://t.co/7bD3D2aaGm 3 hours ago