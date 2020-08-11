You can provide school supplies by adopting a classroom
THIS YEAR - MOST STUDENTS WILLBE DOING DISTANCE LEARNING FROMHOME.BUT A SURVEY FROM "ADOPT ACLASSROOM DOT ORG"...REVEALS TEACHERS STILL NEED TOGET SUPPLIES TO THEIR STUDENTS.AND THEY'RE USING MORE OF THEIROWN MONEY TO MAKE IT HAPPEN."THEY'RE ACTUALLY SPENDINGMORE.70% OF THE TEACHERS WESURVEYED SAID THAT THEY HAVEDELIVERED SUPPLIES TO STUDENTS'HOMES, EITHER BY BRINGING THEMPERSONALLY OR BY MAILINGASSIGNMENTS WITH SUPPLIES."IF YOU WOULD LIKE TO DONATE TOA TEACHER - GO TO "ADOPT ACLASSROOM DOT ORG.TEACHERS CAN THEN USE THATMONEY TO SPEND IN AN ONLINEMARKETPLACE.NETFLIX IS TESTING A NEW OPTIONFO