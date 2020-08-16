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California firefighters continue to battle fires

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
California firefighters continue to battle fires

California firefighters continue to battle fires

This morning firefighters in California will be back in the heat battling multiple fires across the state.

FIRES ACROSS THE STATE.THEY HAVE TWO NEW WILDFIRES TOWORRY ABOUT--- THE FIRST - THECARMEL FIRE-- WHICH ISABOUT 80 MILES SOUTH OF SANJOSE.IT HAS ALREADY BURNED 1200ACRES AND SEVERAL BUILDINGS.THE SECOND FIRE IS ABOUT 40MILESEAST OF SAN JOSE IN LA HONDA.THREE OTHER MAJOR FIRES AREALSO BURNING IN CALFORNIA--ROLLING BLACKOUTS HAVE STOPPEDFOR NOW BUT THAT COULD CHANGEAS THE STATE PREPARES FOR MOREEXTREME HEAT TODAY.NV ENERGY IS URGING CUSTOMERSACROSS NEVADA TO CONSERVE




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