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LVMPD needs help finding Herman King Jr. killer

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published
LVMPD needs help finding Herman King Jr. killer
LVMPD needs your help finding the man who killed Herman King Jr.

DEAD BACK IN MAY NEAR OWENSAVENUE AND M- L-K BOULEVARD.HE HAD MULTIPLE GUNSHOT WOUNDS.POLICE AND HIS FAMILY HELD ANEWS CONFERENCE YESTERDAY--BEGGING FOR ANYONE TO COMEFORWARD WITH INFORMATION.SOMEBODY KNOWS SOMETHING CLOSEBY WHO KNOWS SOMETHING.HELP US GET US SOME CLOSURE.IF YOU KNOW ANYTHING ABOUT THECRIME....YOU CAN CALL METRO AT702-828-35- 21.OR SEND AN E-MAIL TO HOMICIDEAT L-V-M-P-D -DOT- COM.ENTERTAINERS-VTODAY MEMBERS OF THE LOCALENTERTAINMENT INDUSTRY WI




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