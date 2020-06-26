Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

NFL Round up

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:56s - Published
NFL Round up

NFL Round up

The recent changes to the NFL and taking a look at the latest for local players in the league.

KARI OSEP.

TODAY SEEMS LIKE APERFECT DAY TO TALK A LITTLEFOOTBALL.

..SINCE BARRING ANY SETBACKS THE20-20 NFL SEASON IS SET TOKICK OFF IN LESS THAN A MONTHWITH A TEXANS AND CHIEFSMATCHUP ON SEPTEMBER TENTH.

NOTONLY DID THIS OFFSEASON IN THEMIDDLE OF A PANDEMIC BRING ALOT OF CHANGES FOR THE LEAGUE.

..THE NFL BOASTS MANY OTHERCHANGES AFTER A BUSY OFFSEASONOF MOVES.FIRST OFF THE RAIDERS MADE THEIRHOME IN LAS VEGASOFFICIAL.

WITH BAKERSFIELD'S OWNDEREK CARR AND HIS TEAMBREAKING IN THEIR NEW DIGS A THERAIDERS HEADQUARTERS INHENDERSON NEVADA FOR TRAININGCAMP.THE FORMER BCHS SLINGER HAS BEENUSING THE TIME IN CAMPFINDING CHEMISTRY WITH ALL THENEW WEAPONS THE RAIDERS ACQUIREDIN THE OFFSEASON.BUT CARR, LIKE EVERYONE ELSEACROSS THE LEAGUE, IS ALSOADJUSTING TO THIS NEW LOOKTRAINING PERIOD DURING THEPANDEMIC.BEFORE YOU COME IN THE DOOR YOUHAVETO DO A COVID TEST..

YOU MAY GETHERE AT, YOU KNOW, 515 BUT YOUGOT TO WAIT, YOU KNOW, 20MINUTES BEFORE YOU GET IT YOUKNOW GET YOUR TEST IT'S JUST,IT'S A DIFFERENT MAN.

BUTEVERYONE'S, EVERYONE'S HAVING TODO IT.

EVERYONE'SGOT TO, YOU KNOW, GRIND THROUGHIT, AND SOMEONE'S GONNA COME OUTONTOP.CARR IS ENTERING HIS SEVENTHYEAR WITH THE RAIDERSFOLLOWING TWO SEASONS OFADJUSTING TO JON GRUDEN'SOFFENSIVE SYSTEM.MEANWHILE FELLOW LOCAL TALENT DJREED.

.

.IS LOOKING GOODIN HIS NEW BLUE AND GREENTHREADS AFTER HAVING TO TRADEOUT THE NINERS SCARLET AND GOLD..WHEN THEY TRADED HIMTO THE SEATTLE SEAHAWKS EARLIERTHIS MONTH.REED IS WORKING TO RECOVER FROMA TORN PECTORALSUFFERED EARLY JULY, SO HE'LLSTAY ON SEATTLE'SACTIVE/NON-FOOTBALL INJURY LISTUNTIL HE RECEIVES FULLMEDICAL CLEARANCE.AND THE GREEN BAY PACKERS NEWESTBAKERSFIELDBOYS JORDAN LOVE AND KRYS BARNESARE MAKING THE MOSTOF THEIR CAMP TO PROVE THEIRWORTH ON THE GREEN ANDGOLD'S DEPTH CHART.GONNA BE A LITTLE HARDER TIMEFOR THE TWO OF THEM TOSHOW WHERE THEY ARE AT WITHOUT ATYPICALPRESEASON.

BUT LOVE CURRENTLYSITS IN THE SECOND SEATBEHIND STARTING QUARTERBACKAARON RODGERS.FORMER LOS ANGELES CHARGERSQUARTERBACKPHILIP RIVERS IS BUSY FINDINGCOMFORT WITH HIS NEW TEAM..THE INDY COLTS.

ALTHOUGH HE'SBACK WITH SOME FAMILIAR FACESON THE COACHING STAFF.SPEAKING OF COACHES CHANGES.

..FORMERCOWBOYS HEAD COACH JASON GARRETTIS GETTING HIS FEETWET IN CAMP AS THE NEW YORKGIANTS OFFENSIVECOORDINATOR.AND OF COURSE THE MAJOR STORYLINE COMING INTO CAMP HAS BEENTHE RECOVERY OF ALEX SMITH WHOHAS BATTLED BACK FOR TWOYEARS FROM A LIFE THREATENINGLEG INJURY.

MANY BELIEVED HISCAREER WAS OVER BUT WASHINGTON'SQ-B IS WORKINGTO PROVE OTHERWISE.

.

.SAYINGTHE LAST HURDLE INRETURNING TO NORMAL WILL BETAKING A HIT.PRETTY INCREDIBLE TO WATCHSMITH'S RETURN TO THEFOOTBALL FIELD AND IT WILL BEPRETTY INCREDIBLE TOSEE A 20-20 NFL SEASON KICK OFFNEXT MONTH.FOR 23ABC SPORTS, I'M KARI OSEP,BACK TO YOU.AIR QUALITY IN BAKERSFIELD HASREACHED VERY UNHEALTHYLEVELS DUE TO WILDFIRE SMOKE.23ABC'S METEOROLOGIST BRANDONAIR QUALITY IN BAKERSFIELD HASREACHED VERY UNHEALTHY




You Might Like

Related news from verified sources

Jaguars DE Lynch, 27, tells team he's retiring

Aaron Lynch, who has compiled 20 sacks in the NFL since the 49ers drafted him in the fifth round in...
ESPN - Published

Justin Herbert, Tyrod Taylor quarterback showdown gets spotlight at Chargers camp on 'Hard Knocks'

Chargers first-round draft pick Justin Herbert is talented, but "Hard Knocks" shows just how much the...
USATODAY.com - Published


Tweets about this

dearmygi

 missing my lil Round boy............. https://t.co/8DfYmxTY5W 16 seconds ago

kimdoyoungluv

Anes²⁶🐰 RT @NCT127Union: It’s time for Round 1 of the TenAsia Top Ten Awards Mass Voting! NCT 127 are currently in 2nd place, but the gap is decrea… 17 seconds ago

Sean02MTM

Sean On this podcast, ⁦@Bracketologist3⁩ and I discuss many things. Including me randomly remembering Kerem Kanter airba… https://t.co/gOn7oyL4Mg 17 seconds ago

JannyAqua

🔞Hyped for REVillage🔞 🍎♒🐱☕ RT @WeegeeWuvver: wow I love playing fall guys *loses round one* *loses round one* *loses round one* *loses round one* *loses round one* *… 19 seconds ago

IToucans

InDefenseOfToucans Instead of making rope this time I think ill just poke a hole through the round***and stretch that seems like a… https://t.co/Yme9dsPzhM 20 seconds ago

quoizell

The Black Bull 🐃 Imagine the clippers and Lakers both lose in the first round 🤣🤣 that***would be hilarious 20 seconds ago

SimonTheCaptain

Simon Your Captain Speaking and Uplifting Others. Boston Bruins got a 2-1 win in Game 5 and win their First Round Series of the 2020 NHL Playoffs against the Carolin… https://t.co/nT6odCO1Iq 21 seconds ago

ManitouSouth

Manitou RT @harrisonjaime: This little round headed boy from Orangeburg is taking on 25 year incumbent @LindseyGrahamSC in 76 days. With your help… 21 seconds ago


Related videos from verified sources

Chiefs' 4th-round pick L'Jarius Sneed settles in at cornerback [Video]

Chiefs' 4th-round pick L'Jarius Sneed settles in at cornerback

Coming out of Louisiana Tech, Chiefs fourth-round pick L'Jarius Sneed was listed as a "defensive back," a catch-all term that includes the safety and cornerback positions. He had played both positions..

Credit: 41 Action News     Duration: 01:28Published
Draft Darkhorse: Bryan Edwards [Video]

Draft Darkhorse: Bryan Edwards

@Connor says Raiders' third-round pick is a 'red zone monster' and could be a WR1 in the NFL within 2 years

Credit: Bleacher Report AOL     Duration: 01:56Published