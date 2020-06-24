Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says

Video Credit: WAPT - Duration: 02:28s - Published
COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says

COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says

COVID-19 outbreaks have been reported on the campuses of two Mississippi universities.

THOSE TWO COLLEGE CAMPUSES.

ANDIN PUBLIC SCHOOLS, NEARLY TWOTHOUSANDSTUDENTS IN QUARANTINE AFTERCOMING IN CONTACT WITH ANINFECTEDPERSON.DR. THOMAS DOBBS SAYS IT'SINVEVITABLETHAT SOME CAMPUSES WILL HAVE TOTEMPORARILY CLOSE AS POSITIVECASESCONTINUE TO RISE.

STATE HEALTH OFFICER DR. THOMASDOBBSSAYS,IN THE PAST WEEK, 132 STUDENTSAND 84 TEACHERS HAVE TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19.AS A RESULT, MORE THAN19-HUNDRED STUDENTSAND 328 TEACHERS AND STAFF AREINQUARANTINE.DR. DOBBS SAYS CASES AREEXPECTED TOINCREASE IN SCHOOLS.DR. DOBBS:SOME SCHOOLS WILLHAVE TO CLOSE TEMPORARILY.THAT'S INEVITABLE.BEGINNING NEXT WEEK, THE STATEIS ROLLINGOUT MORE TESTING FOR TEACHERS.16 TESTING TEAMS WILL ROTATETHROUGHOUTLOCAL HEALTH DEPARTMENTS.IF YOU GO TO OUR WEBSITE...TEACHERS CAN SIGNED UP FORFREE TESTING .

RIGHT NOW IT ISONLY GOING TO BE AT THE EXISTINGROTATIONAL SITES AND THE WESTSTREET STARTING MONDAY WE WILLHAVE OUR TEAMS IN ALL THE COUNTYHEALTH DEPT.

ON THAT ROTATIONAND SO STAY TUNED THAT WILL BEAVAILABLE STARTING NEXTMONDAY.WHEN IT COMES TO COLLEGES, THESTATELEARNED WEDNESDAY ABOUT TWOOUTBREAKS -ONE AT OLE MISS, THE OTHER ATTHE W.THE ONE AT THE W HAS SOME TRACEBACK TO THE COTTON DISTRICTIN STARKVILLE.

NOT A BIGSURPRISERIGHT.

WE KNOW WHEN PEOPLE GETIN GROUPS THEY ARE ABSOLUTELYGOING TO SPREAD CORONAVIRUS.

THEGOVERNOR - PLEADING WITHCITIZENSTO KEEP WEARING MASKS ANDPRACTICESOCIAL DISTANCING.IF WE WANT TO KEEP OUR KIDS INSCHOOL, IF WE WANT TO KEEP OURCOLLEGES OPEN, IF WE WANT TOHAVEAN OPPORTUNITY TO HAVE COLLEGEFOOTBALL, WE HAVE TO REMAINVIGILANT.

AS FAR AS THE COLLEGE OUTBREAKS,DOCTORDOBBS SAYS THE STATE STILLWAITING ON LABRESULTS, BUT THEY'RE EXPECTING AHIGHNUMBER OF POSITIVE CASES AMONGMANYSTUDENTS.TROY.

A CLINTON PUBLIC SCHOOLS TEACHERHA




You Might Like


Tweets about this

PulpNews

PulpNews Crime COVID-19 outbreaks reported at Ole #Miss, MUW, Dobbs says - Aug 19 @ 8:52 PM ET https://t.co/SaK52BEiYI 2 days ago

hburgamerican

Hattiesburg American COVID-19 outbreaks at the University of Mississippi in Oxford and the Mississippi University for Women have been re… https://t.co/sCBF08cHPA 2 days ago

BCHEPPdepthead

Jeffrey Dean COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says. MUW outbreak traced to this past weekend in the Cotton Di… https://t.co/vE75iIaXmf 2 days ago

DJRiter

DJC RT @16WAPTNews: COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says https://t.co/Tu1xwePV4Z 2 days ago

16WAPTNews

16 WAPT News COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says https://t.co/Tu1xwePV4Z 2 days ago

cybertony18

Floyd Tech Dude COVID-19 outbreaks reported at Ole Miss, MUW, Dobbs says https://t.co/H5YRP0v8WY 2 days ago


Related videos from verified sources

Ole Miss Football Player Accused of Sexual Battery - 7/27/20 [Video]

Ole Miss Football Player Accused of Sexual Battery - 7/27/20

Oxford Police release the mugshot of an Ole Miss football star accused of sexual battery. Sam Williams of Montgomery, Alabama was arrested on Friday. No further details are being released at this..

Credit: WCBIPublished
Child and Ole Miss fan prays for football to return [Video]

Child and Ole Miss fan prays for football to return

Child and Ole Miss fan prays for football to return

Credit: WTVA ABC Tupelo, MSPublished
Eli's old teammate happy to see number 10 retired [Video]

Eli's old teammate happy to see number 10 retired

Madison native and former Ole Miss Rebel Doug Buckles played with Eli Manning in the early 2000s in Oxford. Doug blocked for the Eli during their college football careers and Doug says Eli was the..

Credit: WAPT     Duration: 00:57Published