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Families Choosing Online Virtual Learning For The School Year

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:49s - Published
Families Choosing Online Virtual Learning For The School Year
Families choosing online learning for the school year in Collinsville.

FOR THE FIRST TIME IN MONTHSTHIS MORNING.

... PREPARINGFOR THE FIRST DAY OF SCHOOL.BUT, OUR PROJECT SAFE SCHOOLREPORTER TATIANNA TAYLORSPOKE WITH A MOM WHO MAYSTILL BE ENJOYING SOMEREST...HER DAUGHTER CHOSE THEONLINE OPTION FOR THE SCHOOLYEAR.

TATIANNA, WHY DID THEFAMILY CHOOSE TO GO THISROUTE?WELL YOU KNOW -- CHLOERICHARDSON -- a junior --WAS ABLE TO DECIDE WHETHEROR NOT SHE'D BE UP THISMORNING TO WALK IN THESEDOORS BEHIND ME.HER MOTHER APRIL RICHARDSONSAYS CHLOE CHOSE THE ONLINEOPTION BECAUSE HER OLDERSISTER -- WHO GRADUATED FROMTHE HIGH SCHOOL -- LOVED ITLAST YEAR.

APRIL SAYSANOTHER BENEFIT.

IF THESCHOOL HAS TO CLOSE DUE TO ASPIKE in cases, THEY AREALREADY ADJUSTED TODISTANCED LEARNING.

APRILSAYS IT ALSO HELPS THAT HERDAUGHTER IS DUEL ENROLLED ATTULSA TECH -- which openedits doors to studentsyesterday... SO ONLY HALF OFchloe's CLASSES ARE ONLINE,AND SHE GETS SOME FACE TOFACE INTERACTION THERE.Chloe and April Richardson<4:38-4:55




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