Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Remote learning highlights Buffalo's digital divide

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:48s - Published
Remote learning highlights Buffalo's digital divide
Remote learning highlights Buffalo's digital divide

BRIDGE THE DIGITALDIVIDE.:07:21:39:53BUFFALO PUBLICSCHOOLS ARESTARTING THESCHOOL YEAR OFFREMOTE AND WHILETHEY HAVE ENOUGHDEVICES FOR EACHSTUDENT IN THEDISTRICT, ANOTHERPROBLEM LOOMSCASH: "WE KNOWTHAT WE HAVE AGREAT DIGITAL DIVIDE.NOT ONLY IN BUFFALOBUT ALL OVERAMERICA."IN WESTERN NEWYORK, ALMOST 20% OFALL HOUSEHOLDSHAVE NO INTERNETACCESS.

AND MANYOF THOSE FAMILIESCOME FROM BUFFALO.STANDUP: ONE OF THEAREAS MOSTEFFECTED BY THISDIGITAL DIVIDE IS THEBROADWAY-FILMOREDISTRICT WHERE ONSOME BLOCKS, ONLYTWO OUT OF FIVEHOMES HAVEINTERNET ACCESS.DONNA EDWARDSLIVES IN THEBROADWAY-FILMOREDISTRICT AND SHESAYS FOR THE LAST 10YEARS, ACCESS TOINTERNET HAS BEENONE OF THE BIGGESTOBSTACLES."THE NEARESTLIBRARY THAT WEHAVE IN THIS AREA ISOUR ERIE COUNTYLIBRARY THAT'SDOWNTOWN WHICH ISSTILL A FAR DISTANCEFROM OURCOMMUNITY."COUNCIL PRESIDENTDARIUS PRIDGENFEARS THAT THISDIGITAL DIVIDE WILLFURTHER HURTCOMMUNITIES THATARE ALREADYSUFFERING."IF WE'RE GONNA BEVERY TRANSPARENTHERE.

THE DIGITALDIVIDE THAT EFFECTMOST ARE PEOPLE OFCOLOR, ARE NEWAMERICANS, AREPEOPLE WHO CANLEAST AFFORD NOT TOGET AN EDUCATIONBECAUSE MANY OFTHEM ARE ALREADYBEHIND."IN MARCH, CHARTER-SPECTRUM OFFEREDTWO MONTHS OFFREE WIFI TO FAMILIESDURING THEPANDEMIC ANDSUPERINTENDENTCASH IS HOPING ANINTERNET PROVIDERDOES THE SAMETHING DURING THESCHOOL YEAR."WE'VE BEEN TRYINGTO NEGOTIATE A DEALWHERE ALL OF OURKIDS AND ALL OF OURFAMILIES CAN GET IFNOT FREE INTERNETSERVICES FOR THENEAR FUTURE, ATLEAST INTERNETACCESS AT A VERYVERY REDUCED RATE."IN A STATEMENTCHARTER-SPECTRUMSAID.

INBUFF JJ 7EWM




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Districts Work To Close Digital Divide, Even In Remote, Rural Areas [Video]

Districts Work To Close Digital Divide, Even In Remote, Rural Areas

The need for technology is still high in California as students start another round of distance learning.

Credit: CBS 13 Sacramento     Duration: 02:03Published
Digital divide in Cincinnati Public Schools [Video]

Digital divide in Cincinnati Public Schools

Some Cincinnati Public Schools teachers say a lack of access to technology has made it difficult to keep track of all of their students. This has some teachers worried for the blended plan of in-person..

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 02:49Published
Hundreds of thousands of Arizona students caught in 'digital divide' [Video]

Hundreds of thousands of Arizona students caught in 'digital divide'

ABC15 is committed to getting families safely back to school and a big part of that is making sure you have the tools and resources needed to start remote learning.

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 02:54Published