El Tour de Tucson postponed to April 2021
POSTPONED UNTIL NEXT YEAR.
THECYCLING COMPETITION -- ISTRADITIONALLY PLANNED INNOVEMBER.
IT BRINGS THOUSANDSOF DOLLARS INTO THE TUCSONECONOMY EVERY YEAR.
ORGANIZERSSAY -- THEY'RE PUSHING THERIDE BACK TO NEXT APRIL -- OUTOF AN ABUNDANCE OF CAUTION.THAT MEANS -- THAT IFEVERYTHING GOES AS PLANNED --THERE WILL BE TWO TOURS NEXTYEAR -- ONE IN APRIL -- AND INNOVEMBER.
"PEOPLE ARE PRETTYEXCITED ABOUT THAT THAT'S BEENTHE THEME SO FAR THE DAY LIKEWOW, WE GET TO RIDE TWO TOURS,OBVIOUSLY, 2020 HAS BEEN KINDOF A BUST FOR EVERYTHING ONEVERY TYPE OF EVENT CALENDAREVERY BIKE CALENDAR.
SO TO BEABLE TO COME BACK AND GIVETHEM A LITTLE EXTRA SPECIAL IN2021 WILL BE REALLY NICE."ORGANIZERS ARE ALSO PLANNINGVIRTUAL OPTIONS -- FOR THEBIKE RACE AROUND ITS USUALTIME -- THIS NOVEMBER.