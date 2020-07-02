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Some Mass. residents to receive money from $7 million settlement with energy company

Video Credit: WCVB - Duration: 01:53s - Published
Some Mass. residents to receive money from $7 million settlement with energy company

Some Mass. residents to receive money from $7 million settlement with energy company

Attorney General Maura Healey says Starion Energy lured more than 100,000 Massachusetts residents into expensive contracts for electricity.

HELPING KIDS MOVE IN.ALL-CLEAR WAS GIVEN.ED: MILLIONS OF DOLLARS TO BEGIVEN TO PEOPLE WHO WEREDESEAVED BY ELECTRIC BILLS.TODAY.KAREN: MORE THAN $7 MILLION OFTHAT SETTLEMENT WILL BE GOING TOMASSACHUSETTS CUSTOMERS WHO THEATTORNEY GENERAL SAYS WEREFALSELY PROMISED LOWERELECTRICITY BILLS BY STAR ANDWERE ULTIMATELY CHARGED MILLIONSMORE THAN THEY WOULD HAVE PAIDIF THEY'D RECEIVED BASIC SERVICEFROM THEIR UTILITY COMPANY.ATTORNEY GENERAL MARA HEALEYSAID THE COMPANY LURED MORE THAN100,000 RESIDENT INTO EXPENSIVECONTRACTS FOR ELECTRICITYINCLUDING UNSOLICITEDTELEMARKETING CALLS ANDPRERECORDED ROBOCALLS.THIS SETTLEMENT ALSO REQUIRESSTARION TO MAKE CHANGES TO ITSMASSACHUSETTS.THE ATTORNEY ENERAL SAID IT'SPART OF HER EFFORT TO PROTECTRESIDENTS FROM DECEPTIVEPRACTICES IN THE COMPETITIVEELECTRIC SUPPLY MARKET.




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MA TV News Some Mass. residents to receive money from $7 million settlement with energy company - WCVB Boston https://t.co/9t9Wpstfl1 6 minutes ago

ScottWolfe99

Scott Wolfe @JoeBiden Electing to receive an absentee ballot vs mailing out mass ballots to everyone on the scrolls 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️… https://t.co/oySDWm91Nq 5 days ago


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