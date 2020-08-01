Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Justice Department to renew death penalty push in Marathon bombing

Video Credit: WCVB - Duration: 01:20s - Published
Justice Department to renew death penalty push in Marathon bombing

Justice Department to renew death penalty push in Marathon bombing

Attorney General William Barr says the Justice Department will seek to reinstate the death sentence of Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev.

NOT TOO BAD.DOUG RIGHT NOW FEDERALPROSECUTORS ARE MOVING AHEADWITH A CONTROVERSIAL DECISION,THEY WILL PUSH TO HAVE THECONVICTED BOSTON MARATHON BOMBEREXECUTED.THE EYEOPENER’S MATT REED ISLIVE AT THE FEDERAL COURTHOUSEIN SOUTH BOSTON WITH HOW THAT’SNOT SITTING WELL WITH SOMEFAMILIES.MATT: THIS ANNOUNCEMENT BY THEJUSTICE DEPARTMENT MEANS THERECOULD BE ANOTHER TRIALSOMETHING MANY PEOPLE ARE NOWDREADING.U.S. ATTORNEY GENERAL WILLIAMBARR SAYS PROSECUTORS WILL ASKTHE U.S. SUPREME COURT TO REVIEWA FEDERAL COURT RULING THATTOSSED THE DEATH SENTENCEAGAINST DZHOKHAR TSARNAEV.THE 2013 ATTACKS ON THE BOSTONMARATHON LED TO THE DEATHS OFFIVE PEOPLE, AND WOUNDEDHUNDREDS MORE.THE MOTHER OF KRYSTLE CAMPBELL,WHO WAS KILLED IN THE BOMBING ATTHE FINISH LINE, TELLS THE GLOBESHE HOPES TSARNAEV GETS WHAT HEDESERVES, ADDING SHE JUST HOPESTHIS IS OVER QUICKLY.LEGAL EXPERTS SAY THIS IS JUSTTHE BEGINNING OF RENEWED COURTBATTLES IN THIS CASE.BARR SAID IN PART, I HAVE HEARD,AND RESPECT, THE VOICES CALLINGFOR THE DEPARTMENT TO DROP ITSPURSUIT OF THE DEATH PENALTY INTHIS CASE.BUT THE SEVERITY OF TSARNAEV’SCRIMES PLACE HIM IN THAT NARROWCATEGORY OF CRIMINALS FOR WHOMDEATH IS A PROPORTIONALPUNISHMENT.ONE SURVIVOR TELLS THE GLOBE SHEIS SHOCKED AND SICKENED BY THEDECISION, SAYING PTSD IS NOWREARING ITS HEAD A




You Might Like

Related news from verified sources

DOJ will again seek death penalty for Boston Bomber, AG Barr says

Attorney General William Barr on Thursday said the Justice Department will seek to reinstate a death...
FOXNews.com - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Feds To Seek Death Sentence For Boston Marathon Bomber Dzhokhar Tsarnaev [Video]

Feds To Seek Death Sentence For Boston Marathon Bomber Dzhokhar Tsarnaev

WBZ-TV's Nick Emmons reports.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 02:30Published
Boston Marathon Bombing Survivor Adrianne Haslet ‘Livid’ At Court Ruling [Video]

Boston Marathon Bombing Survivor Adrianne Haslet ‘Livid’ At Court Ruling

The court overturned the death penalty for the Boston Marathon bomber.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 00:55Published
Family Of Martin Richard Opposed Death Penalty For Dzhokhar Tsarnaev [Video]

Family Of Martin Richard Opposed Death Penalty For Dzhokhar Tsarnaev

They said they wanted to begin rebuilding their lives.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 00:31Published