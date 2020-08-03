Using a message in a bottle to ask an important question
A MAN IN MINNESOTA - USES AMESSAGE IN A BOTTLE - TO POP AVERY IMPORTANT QUESTION.WILL CLAUSSON IS GETTINGMARRIED--- BUT HE CAN'T DO ITWITHOUT HIS YOUNGER BROTHER,HENRY.SO HE ASKED HIM TO BE PART OFTHE WEDDING.HENRY: "YOU ARE ALREADY THEBEST BRO.YOU ARE ALSO THE BEST FRIEND.SO WILL YOPLEASE SAY YES TOBE MY BEST MAN?
LOVE WILL."HENRY: WHAT?!
WILL: DO YOU WANTTO BE MY BEST MAN?HENRY - WHO HAS DOWN SYNDROME -IMMEDIATELY JUMPED INTO HISBROTHER'SARMS WITH JOY.THE VIDEO NOW GOING VIRAL.RECORD HEAT CONTINUES AS WECLOSE OUT THE WORK WEEK, WITHHIGHS AT 111 TODAY (THEEXCESSIVE H